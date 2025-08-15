La discusión en el peronismo bonaerense por el armado de las listas de candidatos para las elecciones de octubre no se limitan a los grandes referentes que tiene el partido. Esto es Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Alrededor de estos grandes planetas orbitan otros grupos que buscan hacer valer su presencia territorial e incluso la organización que tienen. Uno de estos es el grupo de sindicatos y dirigentes políticos que desde hace más de dos años integran un nuevo espacio sindical que se conoce como "Fuerza Argentina" que, en estos tiempos aciagos electorales, es también un partido político. Sus integrantes, entre los que se encuentran Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, José Minaberrigaray del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), vienen reclamando mayor protagonismo del movimiento obrero en las próximas elecciones y lo sintetizan de la siguiente manera: "La voz de los trabajadores estará en los comicios, sea dentro o fuera de las listas del peronismo".

Este jueves más 500 militantes, entre ellos delegados gremiales, dirigentes políticos como el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, Roberto Coria de Guincheros, Pedro Villarreal (Unión de clubes de Barrio) y Néstor Segovia de Metrodelegados, se encontraron en la sede del Sindicatos de Peones de Taxi. Allí evaluaron los pros y contras de ir con lista propia en la provincia de Buenos Aires o mantener los canales abiertos con el gobernador Kicillof para ver si hay posibilidades de que este sector pueda tener un candidato en la nómina de Fuerza Patria.

Las internas entre los principales grupos del PJ bonaerense preocupan a este grupo que, como advierten, vienen reuniéndose desde hace dos años con la intención de poder aportar a un proyecto que pueda desbancar a Milei del gobierno. "No queremos romper con el espacio, queremos debatir y encontrar puntos de acuerdos ", afirman desde Fuerza Argentina que está inscripto como partido político y, por eso, pueden jugar por fuera del armado de Fuerza Patria.

En este armado, donde predomina lo sindical, hay malestar con la política del peronismo. Sienten que cada vez que llega el momento de las elecciones los dejan de lado. Algo de eso hay en las palabras de Brey en el encuentro del jueves: “Hace dos años venimos trabajando y creciendo. Venimos planteando volver a las bases y construir con la voz de los trabajadores. Tenemos una deuda con la sociedad y por eso tenemos que discutir políticas y no nombres. Aquí está la voz de los que no son escuchados”.

A su turno, Schmid afirmó que "este es un país cansado de palabras, de propuestas que nunca llegaron a destino. Esta es una buena oportunidad para devolverle significado a las propuestas”. Luego insistió en la importancia de la “soberanía y defensa de los recursos naturales para sacar al país de este pozo y llevarlo a la grandeza”.

Minaberrigaray de los textiles dio cuenta de la crisis que vive el sector, de las mentiras del gobierno naconal que provoca la pérdida de miles de puestos de trabajo y, como Schmid, afirmó que este espacio quiere "discutir la soberanía nacional que nos están quitando todos los días y tenemos que salir a gritar nuestra verdad”.

Entre los participantes hay varios que suenan como posibles candidatos. Serán menos si se acuerda con Fuerza Patria o serán más si ese acuerdo no cuaja y optarán por presentar a Fuerza Argentina, dos partidos que tienen nombres parecidos pero los gremialistas advierten que el nombre tiene ya dos años. Entre los posibles candidatos están Schmid, que supo ser triunviro de la CGT y ahora lidera la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el "Vasco" Minaberrigaray y también aparece Mariotto. Por ahora quedan tres días para seguir conversando. Habrá que ver cómo se resuelve.