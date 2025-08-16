En septiembre vuelve a escena Teatro x la Identidad , una iniciativa artística para Abuelas de Plaza de Mayo que utiliza el teatro como herramienta de memoria y concientización. La actriz Laura Azcurra, que se suma otra vez a este nuevo ciclo bajo la dirección de Leonor Manso, destacó en diálogo con la 750 la relevancia de esta propuesta.

“La convocatoria de Marta Betoldi para este nuevo ciclo me llevó a un espacio muy interesante porque empecé a entender que el teatro es un espacio social en el que podemos contar mucho”, explicó Azcurra, quien remarcó que su vínculo con el teatro comenzó desde muy temprano. “Al teatro lo pisé ya desde la panza de mi madre en el Picadero. Hay algo de eso que es la identidad, que es un tema que me convoca siempre”, recordó.

La actriz también relató cómo sus viajes a España marcaron su percepción sobre la identidad y las raíces familiares. “Viajé mucho tiempo en España porque mi papá vivió 18 años en Madrid. Ahí conocí el pueblo Ezcurra en Navarra. En 2019, cuando fui a Bilbao, un vasco me dijo que era muy vasca y me preguntó qué era el pañuelo verde. Me conmovió y volví queriendo saber cuándo llegó mi abuelo. Me autopercibo vasca entonces”, contó.

Azcurra destacó además cómo el feminismo y la comprensión de los derechos humanos se fueron integrando a su mirada artística. “Cuando empecé a comprender ya ponerme los anteojos violeta del feminismo, que creo que eso empezó cuando fui madre, y luego entendiendo los derechos humanos, y por qué uno de los géneros prevalece sobre el otro. Para mí sigue siendo interesante hablar de esto”, reflexionó.

La actriz subrayó la dimensión internacional del proyecto: “Me parece muy importante que Teatro x la Identidad atraviese las fronteras inclusive de Argentina. Cuando lo hicimos en España dentro del marco del festival de Cádiz en 2003 y 2004, eso para nosotros era un activismo cuerpo a cuerpo. Cada vez que se recupera un nieto estamos recuperando una fibra argentina nuestra”.









Teatroxlaidentidad (TXI)

Teatroxlaidentidad (TXI) nació en la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa contra la brutalidad y el horror que significan el delito de apropiación de bebés y niños, y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de la última dictadura cívico-militar argentina.

TXI apela, a través del teatro, a la toma de conciencia y la acción transformadora de cada uno de nosotros, como ciudadanos de un país que aún no ha zanjado sus deudas históricas en materia de derechos humanos, a pesar de los logros obtenidos en los últimos años.

TXI es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores que se inscribe dentro del marco del teatro político, y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo. Un movimiento cuyo objetivo es hacer propia la búsqueda de nuestras queridas Abuelas, quienes desde hace más de tres décadas siguen el rastro de cuatrocientos jóvenes que aún tienen su identidad cambiada.

El teatro es nuestra herramienta para cumplir con una función que consideramos esencial: actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad. Hay todavía alrededor de cuatrocientos jóvenes con sus identidades cambiadas, y nuestro trabajo es y será actuar hasta encontrar el último de los nietos. Las sombras de la dictadura hacen sentir su peso cuando convivimos con genocidas que pasean en libertad por las calles, o cuando quizá nos cruzamos con personas que ignoran su verdadera identidad, robada desde su nacimiento. TXI da batalla a esas oscuridades que a nada temen más que a la reflexión y a la memoria. Pocas cosas son tan efectivas en esta lucha como la sensibilidad, la duda, la emoción, el recuerdo, la acción y el desesperado intento de entendernos y convivir. Y esto es el teatro: duda, acción, emoción y convivencia.