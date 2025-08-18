Los proyectos de reparto de ATN e impuestos a los combustibles que impulsan los gobernadores significa entre 0,1 y 0,2 por ciento del PBI, de acuerdo a estimaciones privadas.

A la propuesta de distribución automática de los ATN según coparticipación, aprobada con dictamen de mayoría, se le sumó otra con dictamen de minoría: consiste en repartir, en base al criterio coparticipable, los fondos que hayan quedado sin distribuir a fin de cada año.

“Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25 por ciento del total posible”, el 75 por ciento sería distribuido por coparticipación, precisó el trabajo de IARAF. Para el año 2025 completo, la propuesta de mayoría implica un incremento de 0,04 por ciento del PBI y la de minoría de 0,03 por ciento.

Respecto del impuesto a los combustibles, la consultora de Nadin Argañaraz estimó que la recaudación del tributo este año sería de 4.800.000 millones de pesos. Por tanto el proyecto de mayoría incrementa la participación directa de las provincias y CABA del 25 al 58 por ciento, sin alterar la participación directa de ANSES y bajando la del Tesoro Nacional. La de minoría, en cambio, tiene tope de aumento en 42 por ciento.

En el primer caso los recursos extras a las provincias serían de 1.580.000 millones de pesos y, en el segundo, de 814.000 millones de pesos: "En términos del PBI, el impacto fiscal de el mayoría sería de 0,18 por ciento y el de minoría de 0,1", indicó IARAF.