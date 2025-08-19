Tras un nuevo fracaso en las negociaciones con el Gobierno, el gremio de controladores aéreos ratificó una serie de medidas de fuerza que incluirán cinco paros, y podría complicar las operaciones en los aeropuertos del país durante la última semana de agosto. La medida comenzará a regir desde este viernes 22 de agosto y finalizará el sábado 30.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, señalaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en un comunicado.

La raíz del reclamo no es nueva: diez meses de salarios congelados, desarticulación de direcciones operativas y falta de respuesta oficial por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Frente a este escenario, ATEPSA exige un aumento salarial del 45% para preservar el servicio esencial y evitar una mayor precarización del sistema.

Cronograma de medidas

Según comunicaron desde ATEPSA, los vuelos se verán interrumpidos en franjas horarias específicas durante los siguientes días:

Este viernes 22 de agosto el paro de actividades se realizará entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22. El domingo 24 habrá medidas en las mismas franjas horarias.

La agenda seguirá el martes 26, entre las 7 y las 11 y las 14 y las 17. En tanto, el jueves 28 y el sábado 30 el paro será, otra vez, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22.

En esos horarios, los controladores no permitirán despegues ni recibirán ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí permitirán los aterrizajes.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre posibles medidas de APLA, que podrían sumarse y afectar otros vuelos si no se llega a un acuerdo salarial.