Independiente recibirá este miércoles a Universidad de Chile, con el objetivo de dar vuelta el 1-0 que sufrió en la ida y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El Rojo llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque de semestre y acumula siete partidos sin conocer la victoria.

Por caso, en el Torneo Clausura marcha último en el Grupo B con apenas dos puntos y ya sufrió una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que un nuevo golpe en la Sudamericana arruinaría gran parte del año para los dirigidos por Julio Vaccari.

Pese a todo esto, la desventaja no es tan grande e Independiente ya demostró de lo que es capaz cada vez que juega ante su gente.

Dirigido por Gustavo Alvarez, Universidad de Chile había quedado tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que tuvo que disputar los play-offs en la Copa Sudamericana, instancia en la que pasó por arriba a Guaraní con un global de 6-2.

Ambos equipos ya supieron gritar campeón en este torneo, dado que Independiente lo consiguió en 2010 y 2017, mientras que la U de Chile se coronó en 2011.

El partido comenzará a las 21.30 (TV: DSports) y se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.







