Estudiantes de La Plata recibirá este miércoles a Cerro Porteño, con el objetivo de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras haber ganado 1-0 el partido de ida como visitante.

El Pincha llega en una muy buena posición a este encuentro, ya que en la ida se impuso de manera agónica gracias al gol de penal convertido por el mediocampista Santiago Ascacíbar.

Estudiantes había obtenido la clasificación a los octavos de final luego de terminar primero en el Grupo A, por encima de dos complicados rivales como Botafogo y Universidad de Chile.

En lo que respecta al Torneo Clausura de la Liga Profesional, los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de caer 3-2 ante Banfield, aunque se mantienen segundos en la Zona A con nueve puntos.

Cerro Porteño, por su parte, tiene al ex director técnico Boca Diego Martínez y deberá mejorar bastante lo hecho en la ida para dar vuelta la serie ante un rival que quiere afianzarse como candidato en la Libertadores 2025.

El encuentro está programado a las 19 (TV: Fox Sports y Disney +) y se llevará a cabo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.



