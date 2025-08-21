Dirigida por Mariano Donoso y Federico Cardone, Quinografía recoge los testimonios del propio Quino, Joan Manuel Serrat, Miguel Rep, Milena Busquets y Jorge Valdano, entre otros, además de imágenes, para explorar el lugar donde Quino forjó su creatividad, en una celebración lejana al bronce donde, cariño mediante, Quino se convierte en el más humano de todos (A las 19, en la sala de AMR.)
