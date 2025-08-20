Las cientos de personas que se autoconvocaron frente al Congreso para decirle "No al veto", estallaron de emoción y no pudieron evitar romper en llanto, cuando la Cámara de Diputados logró este miércoles insistir con la sanción original de la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazando así el veto presidencial de Javier Milei.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se puede ver cómo los manifestantes, que seguían en vivo y en directo la transmisión de Diputados, celebran, saltan y se emocionan hasta las lágrimas al escuchar los resultados de la votación. Al grito de "No al veto" se unieron en un abrazo colectivo.





Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados logró los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial de Javier Milei e insistir con la sanción original de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Para que el veto quede rechazado definitivamente, el Senado ahora también tendrá que trabajar para conseguir en una próxima sesión los dos tercios de los votos que se requieren para hacer efectiva la sanción de una ley.

Vigilia y reclamo

Desde la tarde del martes, familias, diversas organizaciones, transportistas y entidades vinculadas a la discapacidad se congregaron para pedir que Diputados revierta el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que se trató este miércoles en Diputados.

A pesar de la lluvia, los manifestantes permanecieron frente a la Casa Rosada y luego marcharon hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde aguardaron el resultado de la votación.

Entre la multitud, se podían apreciar carteles con mensajes como "No al veto" y "Discapacidad. Basta de quita". Una movilización que pretendía visibilizar la profunda crisis que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad, afectado por recortes y falta de respuestas por parte del Gobierno.