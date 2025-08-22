“Ley de identidad de género en debate. Testimonios sobre sus consecuencias. Políticas para cuidar la vida”, fue la invitación remitida por el Senado de la Nación a una actividad que propone debatir la Ley 26.743 de Identidad de Género vigente en Argentina desde 2012.

La convocatoria prevista para el miércoles pasado fue suspendida argumentando que “la medida obedece a razones de seguridad, dado que en la misma jornada se desarrollarán diversas manifestaciones en la zona”. La decisión fue tomada luego de que varias organizaciones y personas LGTBIQ+ impulsaran un repudio masivo en las redes, también convocaron a un “Cabildo trava” el mismo día en el que iba a realizarse el seminario en el Salón Emar Acosta, organizado por la Dirección General de Cultura y acompañada la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Observatorio de Derechos Humanos.

El flyer de la actividad finalmente suspendida.

Una estrategia planificada

La actividad suspendida tiene un antecedente reciente en noviembre del año pasado impulsado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en esa ocasión se realizó en el mismo salón el "Seminario II: Género e identidad: El problema de la sexualización infantil" y participaron la abogada Débora Ranieri, presidenta de Prodeci (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles), María José Mancino, especialista en orientación familiar, la periodista Claudia Peiró y Patricia Galarza, referente del grupo de madres y padres "Manada". La línea de discusión se centró en expresar las preocupaciones sobre la aplicación de la Ley y como ésta atenta contra las niñeces.

“Nos dejan indefensos frente a un Estado que avanza sobre las libertades individuales” decía Graciela Spinelli, que se presentó como madre de un niño de 11 años y que también es fundadora de la organización Padres Unidos. En su exposición decía: "Los padres somos el primer eslabón en el proceso de educación de nuestros hijos y en pleno ejercicio de nuestras responsabilidades parentales, es nuestro deber protegerlos. Por eso queremos decir a la sociedad, a quienes legislan y nos gobiernan, que no nos vamos quedar de brazos cruzados frente al adoctrinamiento en las aulas sin respetar las dinámicas de las familias, inmiscuyéndose en los valores éticos, en la intimidad y en la educación intrafamiliar", decía, apelando a que la Ley de identidad de género trae consecuencias como la hipersexualización infantil, daños psicológicos y la detección temprana de lo que llaman “disforia de género acelerada”.

Mientras el Garrahan, hospital pediátrico de gran prestigio a nivel nacional e internacional, está al borde del colapso por desfinanciamiento hay un esmero explícito para desmantelar la Ley de Identidad de Género en nombre de las infancias, una Ley reconocida como un avance histórico en materia de derechos. Mientras que, después de una lucha incansable de personas y familias de discapacitadxs, se logró hacer caer el veto presidencial que le ponía un coto a la Ley de Emergencia en Discapacidad en nombre del equilibrio fiscal, en el Senado se convoca a discutir “políticas para cuidar la vida”. Al mismo tiempo que la legisladora Álvarez Rivero del Pro y en alianza con el oficialismo declaró en el marco del debate por el proyecto de emergencia pediátrica "yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados", se realizan enormes esfuerzos por encontrar testimonios de personas que a través de la Ley de Identidad de género realizaron intervenciones en su cuerpo y luego se arrepintieron.

¿Qué tipo de “debate” se pretende atentando contra una Ley que fue lograda por la lucha del colectivo LGTBINQ+ en un contexto en donde el odio hacia esa comunidad escala y se promueve desde el más alto estamento de gobierno?

El fin de semana pasado, a Juan Sabin, de 24 años, le fracturaron la mandíbula luego de una frase demoledora: “Siempre le quise pegar a uno de estos”, dijo uno de los agresores a la salida de un boliche en Palermo.

No hay ni habrá un mundo sin travestis y trans

“La Ley de identidad de género es el instrumento para reconocer lo que todes sabemos, nunca hubo ni habrá un mundo sin travestis y trans”, dice el activista trans Ese Montenegro y agrega: “Es producto de una construcción de la que participaron colectivos diversos de nuestra comunidad, que en el título de la actividad diga ´debate´ no lo hace un debate real, tendrían que estar involucradas todas las partes para que así lo fuera. La Ley es un principio democrático que evidentemente algunos sectores negacionistas ignoran”, explica Montenegro.

“Las infancias trans existen, más allá de que nosotrxs podamos reforzar esta idea o no, de que podamos concebirla, propagarla o hacerla circular. Ellxs existen y el que se los niegue no hace que desaparezcan sino que sus vidas sean mucho más difíciles de llevar”, dice Ana, mamá de Sofi, una niña trans. Para ella la Ley de Identidad de Género hizo que determinadas vidas fueran entendibles, concebibles y habitables: “Permitió que cambiaran nuestras maneras de percibir el mundo y plasmó un cambio que ya estaba sucediendo. Es cierto que desde que vivimos en un país que acepta y reconoce la existencia de las infancias trans, es mucho más fácil aceptar y acompañar a tu hijx cuando te dice que no es y no quiere ser llamado con el nombre que vos elegiste”, dice.

Lejos de blindar la discusión o el debate, el activismo travesti- trans específicamente y muchas personas de la comunidad LGTBIQ+ que participaron en la promulgación de la Ley tienen suficientes argumentos para defenderla, más aún cuando el contexto es un lobby que en nombre de las infancias viene a por muchos de los derechos conquistados, y apuntan a disputar una agenda que trasciende este territorio y es la bandera de la batalla cultural anti woke de las ultraderechas internacionales.

“Como mamá de una niña trans muero de miedo de pensar en el momento en que a mi hija le toque salir a la calle sin el tratamiento de hormonización que ella desee, mostrando a todas luces que es una persona trans, que aunque a mi me enorgullezca, resulta algo peligroso en el país en el que vivimos”, dice Ana, quien sabe que desde que asumió Javier MIlei esos discursos de odio se agitan y publicitan desde el poder: “Nadie debería tener que ser valiente para salir a la calle o para nombrarse de la forma en que desea, para que tus amigues, médicos, docentes y allegados te traten de la manera en que te hace sentir bien, la cual no daña a nadie, y eso es lo que garantiza la Ley de identidad de Género”, concluye.