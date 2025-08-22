El Senado de la Nación se prepara para aprobar un proyecto de ley que declara a Rosario como la Capital Nacional de la Industria Metalúrgica. La decisión de la Comisión de Comercio e Industria del Senado fue unánime.

Durante la sesión, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, su apoderado legal Pablo Cerra y el presidente de AIM, Rafael Catalano, expresaron su satisfacción y optimismo ante el dictamen favorable. La iniciativa, impulsada por el legislador rosarino Marcelo Lewandowski y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, ya recibió el respaldo de la Cámara Alta

El proyecto, redactado por el abogado Pablo Cerra y respaldado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario, no solo honra la historia y el peso de la actividad metalúrgica en la región, sino que también abre nuevas oportunidades y expectativas de crecimiento para el sector. Este reconocimiento oficial tiene el potencial de fortalecer aun más la industria y generar un impacto positivo en la economía local y nacional.

Según sus promotores, la industria metalúrgica de Rosario es un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, concentrando una gran cantidad de empresas y trabajadores en todo el territorio nacional. Por lo tanto, otorgar a la ciudad este título sería un impulso clave para seguir fortaleciendo tanto la producción como el empleo en la región.

La Comisión de Comercio e Industria del Senado emitió un dictamen unánime a favor del proyecto. Durante la sesión, el secretario general de la UOM Rosario, Pablo Cerra, su apoderado legal, y el presidente de AIM, Rafael Catalano, expresaron su satisfacción y optimismo ante este respaldo.

El senador Lewandowski felicitó a los impulsores del proyecto por el arduo trabajo y las exposiciones presentadas, destacando el consenso alcanzado. Confiado en el proceso, expresó su total expectativa de que la votación en la Cámara Alta resultará en una media sanción, allanando así el camino para que Rosario obtenga el merecido título de "Capital Nacional de la Industria Metalúrgica".