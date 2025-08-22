El diputado provincial Walter Agosto, presentó un proyecto de declaración, que lleva también la firma de sus pares del Bloque Hacemos Santa Fe, Omar Perotti, Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano, para que la Cámara Baja exprese “su rechazo y profunda preocupación" por el dictamen de Comisión de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, en que no se establece que el régimen público de reparto esté a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones, "afectando de esta manera la seguridad del sector pasivo de seguir contando en el futuro con una institución del Estado ante el riego latente de posibles transferencias de la Caja de Jubilaciones al ámbito nacional”.
