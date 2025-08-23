El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró la aprobación de la ley de financiamiento universitario. “Implica encontrar una solución real a los problemas estructurales que estamos atravesando y que venimos planteando desde el año pasado”, sostuvo. Se trata de la la iniciativa que otorga y actualiza fondos a las universidades públicas, que salió aprobada por amplia mayoría en el Senado de la nación. Al mismo tiempo, el rector confió en que la ley pueda superar el anunciado veto del presidente Javier Milei.

La ley de financiamiento de las casas de altos estudios fue aprobada por la Cámara Alta con 58 votos afirmativos, diez negativos y tres abstenciones. Redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI, según se indicó.

Al respecto, Bartolacci celebró ayer la aprobación por parte del Senado de la ley, y agradeció a los legisladores tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores que acompañaron la iniciativa y destacó, a su vez, el esfuerzo de la comunidad universitaria de todo el país: “Las condiciones son en muchos aspectos muy precarias y, sin embargo, se sigue sosteniendo todo lo que sucede en el ámbito universitario”.

También agradeció a la sociedad en general porque “la Universidad no hubiese llegado hasta acá sin el acompañamiento que la sociedad en su conjunto manifestó a lo largo de estos últimos años”.

En ese sentido, el rector sostuvo que esta ley permite zanjar la cuestión universitaria y garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el funcionamiento, y que además “no compromete fiscalmente al Estado”, aseguró. El proyecto establece de dónde salen los recursos y afecta sólo el 0,2 por ciento del PBI.

Además, señaló: “Somos conscientes de que hay una situación económica delicada, que hay que hacer un esfuerzo y que hay un contexto de escasez. El fondo de la discusión es que la educación pública de excelencia, la producción de conocimiento, la ciencia, tienen que ser una prioridad, sobre todo en esas condiciones”.



Y amplió: “En contexto de escasez hay que cuidar lo que pasa en el ámbito de la educación. Porque aunque la coyuntura nos diga que los problemas están en otro lado, no hay dudas de que vamos a resolver mejor los problemas si hacemos bien todo en educación y ciencia. Para eso debe haber recursos y salarios dignos de docentes y no docentes. Nadie puede justificar que el 60 por ciento cobre 200 mil pesos por mes”.

Si bien el presidente Milei ya había anticipado que la vetará en los próximos días, Bartolacci afirmó que la norma “implica encontrar una solución real a los problemas estructurales que estamos atravesando y que venimos planteando desde el año pasado”.

“Tanto en Diputados como en Senadores se ha manifestado una mayoría muy holgada a favor de la ley de financiamiento universitario. Muy por encima de los dos tercios en Senadores y prácticamente los dos tercios en Diputados", dijo en LT8. "Eso nos genera la expectativa de poder sostener ante un posible veto la ley en el Congreso de la Nación. Vamos a trabajar para eso con la misma responsabilidad con que lo hicimos en todo este camino”, aseguró.

La iniciativa tuvo adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales.

A la decena de rechazos, además de los seis legisladores libertarios, se plegaron la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe), dos senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones) y el formoseño Francisco Paoltroni.

Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero.