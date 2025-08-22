Hay 32 billones de pesos en vencimientos sólo de Lecaps hasta octubre y se complica el superávit financiero, que se ve cada vez más presionado por la suba de tasas de interés, la cual ya elevó en 1,3 billones de pesos el costo de financiamiento del Tesoro entre agosto de 2025 y febrero de 2026, equivalente al 0,13 por ciento del PBI.

El encarecimiento de las colocaciones es resultado de que las Lecaps más cortas, que en junio pagaban una tasa efectiva mensual del 2,7 por ciento, ahora lo hacen al 3,9 por ciento. El Tesoro debió convalidar estos rendimientos en las últimas licitaciones para sostener la estabilidad cambiaria y el proceso de desinflación, aunque a costa de comprometer más recursos fiscales.

De repetirse esta dinámica en las próximas licitaciones, el costo financiero adicional podría trepar hasta los 2,6 billones de pesos, es decir, 0,27 por ciento del PBI. Ese monto es comparable al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que dimensiona la magnitud del esfuerzo extra que enfrenta el Estado.

La última licitación de deuda dejó un saldo ilustrativo: de los vencimientos totales, apenas se logró renovar el 61 por ciento. Para cubrir el resto, el Tesoro se vio obligado a recurrir a 5,8 billones de pesos de sus depósitos en el Banco Central, un recurso que no puede extenderse indefinidamente sin afectar la estabilidad de las cuentas públicas. El escenario, marcado por vencimientos masivos y un encarecimiento sostenido de las tasas, tensiona la sostenibilidad del programa económico.