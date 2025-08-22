El Gobierno nacional autorizó la operación de más vuelos internacionales desde la ciudad de Mendoza a Santiago de Chile y San Pablo. La empresa que tendrá a su cargo las operaciones es Latam Airlines. De acuerdo a la Disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial, la citada aerolínea podrá realizar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (Brasil), y viceversa. "De esta manera, se suma conectividad internacional a los habitantes de Cuyo, que ahora tendrán otra opción para conectarse con el exterior de manera directa, sin pasar por Buenos Aires", indicó la firma Latam Airlines. Además, se incorpora la conexión Buenos Aires (Ezeiza) – Miami – Santiago de Chile, recientemente autorizada por el gobierno nacional y que comenzará a operar en diciembre.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.