El Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación por la muerte de una nena de cinco años que ingresó el sábado por la tarde al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario. La niña fue trasladada al centro de salud alrededor de las 15.30 con un cuadro de sepsis grave. A pesar de la asistencia médica de urgencia, falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Al examinarla, los médicos de guardia observaron lo que serían posibles lesiones en la zona genital, por lo que dieron aviso a la Policía, que notificó de inmediato a la fiscal Marisol Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas.

La funcionaria ordenó una serie de medidas iniciales, entre ellas la demora de la madre de la niña y de su pareja, además del secuestro de sus teléfonos celulares, para evaluar cualquier elemento vinculado al caso.

No obstante, los exámenes realizados por el médico forense no permitieron establecer de manera preliminar si esas lesiones correspondían a hechos de violencia. Ante esa falta de certeza, se dispuso la autopsia en el Instituto Médico Legal, con estudios complementarios y anatomopatológicos. Tras la finalización de las tareas investigativas primarias, la madre y su pareja recuperaron la libertad, aunque quedaron a disposición de la Fiscalía.

Desde el MPA señalaron que se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento y el origen de las lesiones. En paralelo, se mantienen medidas de investigación en curso.