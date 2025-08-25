Rosario: Herencia Maldita, uno de los estrenos de cine de esta semana, ofrece una narrativa poderosa que explora el terror desde una perspectiva culturalmente enriquecida y personal. Dirigida por Felipe Vargas, la película introduce elementos sobrenaturales en un contexto familiar, al centrarse en las vivencias de Rosario, una agente de bolsa de Wall Street, que se enfrenta a una noche turbulenta de revelaciones tras la muerte de su abuela, Griselda.

La herencia y el legado familiar

En el corazón de Rosario: Herencia Maldita se encuentra la historia de una familia mexicana que, en busca de mejores oportunidades, emigró a los Estados Unidos. La familia no solo debe enfrentar los retos de integrarse en un nuevo país, sino también sobrellevar un legado espiritual cargado de conflictos. La trama se nutre de las experiencias personales del director, Felipe Vargas, quien busca dar voz a las historias de migración y a las herencias culturales que perduran a través de generaciones.

Griselda, la abuela de Rosario, es fundamental en esta narrativa, ya que es el eje de una maldición que ha trascendido a lo largo de los años. La revelación de prácticas de Palo Mayombe y santería, religiones afrocaribeñas de profundo simbolismo, añade una capa de misterio y autenticidad a la historia. Esta carga simbólica subraya la lucha de Rosario por comprender y superar los sacrificios acumulados por su familia.

Los desafíos de la representación cultural

Un aspecto distintivo de la película es la presencia de un personaje principal que rompe con los estereotipos tradicionales del cine de terror. Rosario, como una mujer latina ambiciosa e inteligente que trabaja en Wall Street, desafía las convenciones del género y aporta una representación auténtica y significativa. Vargas enfatiza la importancia de mostrar protagonistas que reflejen la diversidad de las comunidades latinas, arrojando así luz sobre historias que suelen estar subrepresentadas en el cine.

Esta representación también se refleja en la ambientación de la película. El escenario principal fue diseñado meticulosamente para capturar la esencia de la cultura y la historia familiar. Elementos simbólicos y objetos personales aparecen en pantalla, creando un microcosmos en el que cada rincón del apartamento abandonado revela nuevos secretos y desafíos para Rosario.

Reflexión e impacto narrativo

Aunque se sitúa en un contexto de terror, Rosario: Herencia Maldita ofrece una reflexión sobre la familia, el sacrificio y la herencia cultural. Vargas no solo busca asustar, sino también honrar la riqueza cultural y los sacrificios personales de las familias latinas. En sus palabras, se percibe un deseo genuino de inspirar y reconocer aquellos vínculos que trascienden generaciones.

Este estreno colombo-estadounidense no solo introduce una trama de terror innovadora, sino que también invita al espectador a una introspección sobre el significado del legado familiar.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.