Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este viernes.
La apertura del dólar
El dólar oficial abre a $1325 para la compra y $1375 para la venta, mientras el blue opera a $1385 para la compra y $1405 para la venta.
El Gobierno le prestará a un privado más de lo que gasta Vialidad en un mes
Por Leandro Renou
Un informe muestra que uno de los 7 oferentes para el proyecto Ruta del Mercosur recibirá 56 mil millones de pesos a tasa subsidiada por el banco BICE, dado que ninguna empresa quiso poner su propia plata. El Estado viene gastando por mes, mucho menos: en rutas, sólo 49 mil millones.
Euforia y cautela al mismo tiempo
El mercado vivió este lunes un día de euforia, luego del salvataje de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei, que incluyó la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario a finales de la semana pasada y la confirmación de un swap por 20.000 millones de dólares.
En la jornada, se destacó que el dólar oficial registró su mayor caída diaria en cinco meses, las acciones argentinas escalaron hasta 20 por ciento en Wall Street, los bonos repuntaron con fuerza y el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 1000 puntos básicos. En la city ven una calma que no necesariamente podría replicarse luego de las elecciones.