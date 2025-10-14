Euforia y cautela al mismo tiempo

El mercado vivió este lunes un día de euforia, luego del salvataje de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei, que incluyó la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario a finales de la semana pasada y la confirmación de un swap por 20.000 millones de dólares.

En la jornada, se destacó que el dólar oficial registró su mayor caída diaria en cinco meses, las acciones argentinas escalaron hasta 20 por ciento en Wall Street, los bonos repuntaron con fuerza y el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 1000 puntos básicos. En la city ven una calma que no necesariamente podría replicarse luego de las elecciones.