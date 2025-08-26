Un plenario de Secretarios/as Generales de FESTRAM abordó con la totalidad de los representantes de Sindicatos de base el esquema salarial ofrecido por los de Intendentes y Presidentes Comunales en la mesa paritaria. Fue rechazada la propuesta salarial y se dispuso un plan de lucha consistente en un paro total de actividades de 24 horas para el próximo viernes 29 de agosto, y un paro total de actividades de 48 horas, con movilizaciones, para los días jueves 4 y viernes 5 de setiembre, cuya modalidad será resuelta por cada Sindicato en su jurisdicción.

El Plenario también resolvió facultar a los representantes paritarios de FESTRAM para continuar las negociaciones, mientras esperan una nueva convocatoria.

Las autoridades de Municipios y Comunas habían trasladado una propuesta salarial por el plazo de 6 meses, con un porcentaje total de 7%, distribuido en 1,5 % en julio, 1,5% en agosto, 1% en septiembre, 1% en octubre, 1% en noviembre y 1% en diciembre.

FESTRAM también continuará con los reclamos por la falta de pago al sector pasivo de las anteriores actas paritarias.