Angel Di María es la gran atracción del torneo Clausura y los hinchas de Central podrán seguir sus pasos a Junín en la próxima fecha. Porque se definen detalles para Sarmiento reciba al público canaya en el partido que el verde animará de local ante los auriazules el sábado por la noche. El plantel retomará esta mañana los entrenamientos en Arroyo Seco y Ariel Holan tendrá a todos los jugadores a disposición, a excepción del lesionado Juan Giménez.

La dirigencia de Sarmiento gestiona el permiso para recibir el sábado a los hinchas de Central en el estadio Eva Perón. El partido de la 7º fecha del Clausura se jugará a las 19.15 y hoy se espera confirmación de ubicaciones para los simpatizantes auriazules, que ya acompañaron al primer equipo a sus otros partidos en condición de visitante, en el sur bonaerense ante Lanús y a Tucumán frente a Atlético. El detalle de la venta de entradas se dará a conocer en las próximas horas, aunque el cierre de esta edición había muy buena expectativa en Arroyito en el éxito de las gestiones de Sarmiento para abrir su estadio al público canaya. Una decisión que además trae el impulso de los festejos que se extenderán por el triunfo ante Newell’s del pasado fin de semana.

Los jugadores canayas estuvieron de celebración por la nueva victoria ante los leprosos hasta ayer. Hoy por la mañana el plantel de Ariel Holan retoma los entrenamientos para iniciar la preparación del partido en Junín. El clásico no dejó jugadores lesionados y toda la atención de la semana se depositará en Facundo Mallo, quien se recupera de una lesión muscular y viene de sumar algunos minutos en el último partido.

Sarmiento perdió ayer ante Deportivo Riestra y ganó solo un partido de los primeros seis que disputó. Central, en cambio pelea las primeras posiciones en el Grupo A y lidera la tabla anual, siendo el primer en acceder a la Copa Libertadores del próximo año. Holan solo hizo cambios obligados en los dos últimos partidos y se espera que para el sábado la única modificación sea la de Mallo por Juan Cruz Komar a pesar de que tendrá recuperado a todos los jugadores que tuvieron dificultades físicas en las últimas semanas, entre ellos Federico Navarro. El entrenamiento de fútbol en Arroyo Seco será el jueves por la mañana y allí el entrenador evaluará a Mallo para ordenar su regreso a la titularidad en Junín.