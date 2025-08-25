La Selección Argentina mostró su versión más floja en lo que va de Americup este lunes en el cierre de la fase de grupos pero, por suerte, Juan Fernández jugó para los de blanco y (un poquito de) celeste.

El ala pivot de 22 años la rompió toda con 36 puntos y 16 rebotes en el triunfo 84 a 83 contra Colombia y, con la ayuda que le dio Nicolás Brussino con su doble ganador agónico, le aseguró el segundo puesto al equipo dirigido por Pablo Prigioni, que enfrentará en cuartos de final al perdedor de Canadá y Puerto Rico, partido que se jugaba en el turno noche.

El desarrollo de los cuartos fue así, con un protagonista repetido, claro está: Fernández figura en el primero y un buen andar del equipo, comprometido en defensa (29-17); Fernández descansando buena parte del segundo, una sequía goleadora de ocho minutos para nada casual y Colombia al frente para el entretiempo (40-41); una Argentina sin ideas en el tercero, con Fernández metiendo tres triples salvadores (62-58); y un buen arranque en el último cuarto, con mucho de Fernández, un poquito de Gonzalo Corbalán y el doble ganador en el último segundo de Brussino, quien corrigió un triple que no tocaba aro del propio Fernández.

Sobre el final, además, se vieron escenas insólitas, como el 11-0 de Colombia para ponerse arriba por 81-78 a un minuto y medio del final, o la salida con pérdida de Pepe Vildoza ante Romario Roque. Verdaderamente preocupante.

Por Fernández, su planilla fue de 36 puntos con 12/15 en dobles, 3/5 en triples y 3/9 en libres, 16 rebotes (5 en ataque), 2 tapones, un robo, una asistencia y una pérdida en 37 minutos de juego. Corbalán lo secundó con 20 unidades mientras que el heroico Brussino cerró con 5 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.

Argentina, que venía de perder 84-83 con Dominicana en un partido que terminó a las piñas, tuvo a tres jugadores suspendidos por esta gresca, aunque no fue excusa para el nivel brindado ante los colombianos. Los cuartos de final de la Americup celebrada en Nicaragua se jugarán el jueves, en Managua.