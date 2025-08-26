Chloe Zhao, la cineasta ganadora del Oscar, ha compartido sus reflexiones sobre el proceso de filmación de Eternals, su primer proyecto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En una entrevista con Vanity Fair, Zhao mencionó lo que podría considerarse "peligroso" al trabajar con un presupuesto aparentemente ilimitado. También reflexionó sobre cómo su experiencia en Eternals ha influido en su enfoque para su próximo proyecto, Hamnet.

La peligrosa libertad creativa de los grandes presupuestos

No es común que los directores se enfrenten a una abundancia de recursos sin restricciones, como ocurrió en Eternals. Zhao comentó que tener acceso a un presupuesto casi infinito puede llevar a decisiones creativas en las que se pierde el enfoque central. En ocasiones, la falta de limitaciones concretas puede distorsionar la narrativa o el sentido original del proyecto.

"Eternals contaba con un fondo prácticamente ilimitado de dinero y recursos", señaló Zhao en la entrevista. "Ese tipo de libertad puede parecer tentadora, pero es intrínsecamente peligrosa. Sin restricciones, es fácil perderse en el exceso de opciones y olvidar el verdadero propósito de la película."

De lo monumental a lo íntimo: el contraste entre proyectos

Zhao también compartió cómo su experiencia en películas más pequeñas le ayudó a adaptarse a las producciones masivas del MCU. Antes de Eternals, sus trabajos se centraban en narrativas íntimas y realistas. Sin embargo, esta experiencia a gran escala sentó las bases sobre las que Zhao construirá Hamnet, una película que prioriza la construcción de mundos detallados.

"Aprendí qué hacer y qué no. Lo que es realista y lo que no lo es. Eternals me preparó para Hamnet en ese sentido", afirmó Zhao. "Aunque Hamnet tiene un escenario limitado—apenas una esquina de una calle para representar Stratford—me desafía a hacer que cada elemento cuente. Eso le da significado a cada decisión."

Entre el éxito comercial y la recepción crítica

A pesar de haber recaudado más de 400 millones de dólares, Eternals recibió críticas mixtas y en muchos círculos fue percibida como un fracaso comercial. Algunos analistas sugieren que las expectativas fueron mal gestionadas debido al respaldo masivo y la presión del éxito de películas anteriores de Marvel. Hasta el momento, no se han anunciado planes para una secuela de Eternals, según confirmó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Zhao, sin embargo, considera que la experiencia fue finalmente beneficiosa: "Cada proyecto tiene lecciones ocultas. Eternals me enseñó la importancia de equilibrar los recursos con el propósito y no dejarse deslumbrar por tener todo a nuestra disposición", concluyó Zhao.

El desafío ahora para Zhao es trasladar esas lecciones al terreno más íntimo y personal de Hamnet, donde el significado surge de la contención del ambiente, haciendo que cada decisión cuente. Aunque trabajar con limitaciones es un reto, Zhao se siente preparada y agradecida por la oportunidad de encontrar significado en los detalles pequeños.

