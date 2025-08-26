Durante julio, los turistas que ingresaron a la Argentina fueron 427.200, lo que representó una caída del 16 por ciento con respecto al mismo mes de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Caso contrario sucedió con el turismo emisivo, que registró una suba del 26,5 por ciento interanual y aumentó a 843.100 la cantidad de turistas, marcando un récord desde 2017.

Durante el séptimo mes del año, ingresaron 704 mil visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 427.200 fueron turistas y 276.800 fueron excursionistas.

El 76,3 por ciento del turismo receptivo provino de los países limítrofes: los principales fueron Brasil (32,3 por ciento) y Uruguay (21,3 por ciento).

Del total de los turistas no residentes, el 48,7 por ciento llegó al país a través de la vía aérea, el 38,7 por ciento a través de vía terrestre y el 12,5 por ciento a través de vía fluvial o marítima.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.558.500 visitantes residentes por todas las vías internacionales: 843.100 fueron turistas y 715.400 fueron excursionistas.

Dentro de los principales destinos elegidos por los argentinos se ubica Brasil (23 por ciento), Chile (18,1 por ciento) y Paraguay (15 por ciento).

Así, el séptimo mes del año registró un saldo negativo de 854.500 visitantes internacionales por todas las vías de acceso, como consecuencia de los 415.900 turistas y 438.700 excursionistas, ambos con saldos negativos.

Por último, los visitantes no residentes realizaron 726.700 viajes y los visitantes residentes un total de 1.558.500 miles de viajes.

