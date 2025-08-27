En una escena de “Las Bodas de Fígaro” de Wolfang Amadeus Mozart, Fígaro le dice a un joven de quince años que no puede pasar el día coqueteando e intentando seducir a las chicas de su edad porque su deber es ir a la guerra para defender la Patria. ¿Cuál es la única razón de ésta cruel irracionalidad? El muchacho quinceañero vive en el siglo XVI y le cuelga un pene entre las piernas. En el final de “Carmen” de Georges BizetLa Ferni" afirma sin subterfugios que el asesinato de Carmen es un femicidio.
Del folklore al Colón: el viaje monstruo de Luchi y Ferni Gyldenfeldt
"Ópera queer": ópera para todes
Las hermanas de Gyldenfeldt, Luchi y Ferni, vuelven a poner en escena Ópera queer, para desgranar el cancionero lírico y las arias, y para contar el argumento de las óperas clásicas, en versiones disidentes, autogestivas, populares.
