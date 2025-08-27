Cuando en 1990 se estrenó Ghost, nadie anticipó el impacto que tendría en el mundo cinematográfico. Concebida como una mezcla de romance, comedia y elementos sobrenaturales, la película narró la inolvidable historia de amor entre un hombre fallecido y su amada, interpretada por Demi Moore. A pesar de su reparto estelar, se había desaprovechado una gran oportunidad: Bruce Willis había rechazado el papel principal, lo que puso en duda el éxito de la cinta desde el principio.

El rechazo de un actor consolidado en Hollywood

En 1989, los productores de Ghost consideraron a Bruce Willis para el papel de Sam Wheat. En esa época, el actor protagonizaba Duro de matar, consolidándose como un ícono del cine de acción. Sin embargo, la premisa de un romance póstumo no le convenció.

En una entrevista sincera en 1996, Willis declaró al New York Times: "Simplemente no lo entendí. Dije: 'Oye, el tipo está muerto. ¿Cómo vas a tener un romance?'". Este escepticismo no era exclusivo: Harrison Ford, Tom Hanks y otros actores famosos también rechazaron el proyecto por motivos similares.

El rechazo de Willis hizo que Patrick Swayze, quien ya había cerrado la década con éxito gracias a Dirty Dancing, asumiera el papel. Su entrega emocional y carisma resonaron profundamente con el público, convirtiendo a Ghost en un éxito taquillero.

El inesperado triunfo de "Ghost" en taquilla y crítica

Ambientada en Nueva York, Ghost exploraba cómo un hombre asesinado busca justicia y se comunica con su amor a través de una excéntrica médium interpretada por Whoopi Goldberg. La producción no solo recaudó más de 500 millones de dólares, sino que también obtuvo múltiples nominaciones al Oscar.

La dirección de Jerry Zucker supo manejar el delicado equilibrio entre la comedia y el drama, una combinación que, según Demi Moore, parecía una receta para el desastre. Durante un evento del American Film Institute en 2013, Moore reflexionó: "Pensé: 'Esto será algo único y especial o un absoluto desastre'". La actuación de Whoopi Goldberg obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, consolidando la trascendencia de la película.

El impacto duradero en las carreras de los protagonistas

Para Swayze, Ghost consolidó su estatus como estrella internacional. La empatía y profundidad con la que representó a Sam Wheat no solo afianzaron su éxito, sino que revitalizaron su carrera después de algunos proyectos menos exitosos.

Por su parte, Bruce Willis eventualmente protagonizó El sexto sentido, trabajando en un papel con resonancias similares. Aun así, en 1996 el actor expresó: "No me arrepiento, porque simplemente no importa". Sin embargo, reconoció que perderse Ghost significó una oportunidad perdida de trabajar junto a su entonces esposa, algo que consideraba valioso.

A pesar de las dudas iniciales, quienes participaron en Ghost demostraron que las apuestas cinematográficas pueden traspasar los límites de lo imaginado. Con una mezcla de amor, humor y suspenso, Ghost sigue siendo una obra maestra del cine que transformó carreras y desafiò las expectativas iniciales.

