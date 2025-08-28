Cinco jóvenes resultaron heridos en brazos y piernas tras una balacera cometida el martes por la noche, frente a una canchita de fútbol de Barra al 1300 bis, en el barrio Empalme Graneros, al noroeste de la ciudad. Las balas, además de generar temor y desesperación, repercutieron en el vecindario, incluso con impactos en viviendas de la zona. Los lesionados fueron un adolescente de 16 años y jóvenes de entre 19 y 23 años. Todos debieron ser trasladados para atención médica. Sucedió a pocas cuadras de donde en marzo de 2023 fue asesinado el niño Máximo Jerez.

El hecho ocurrió cerca de las 21 del martes, mientras un grupo de jóvenes terminaba de jugar un partido. Las balas alcanzaron a las víctima y se investiga si el ataque iba dirigido a alguien que estaba en el lugar o si se trató de un hecho que tenía otro destino.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron se dio aviso a la unidad de Flagrancia, por lo que se entrevistó a víctimas y se realizaron diferentes medidas. "En principio habrían sido dos hombres que comenzaron a discutir a un lado de la cancha y por motivos aún no establecidos comenzaron a efectuar detonaciones", se indicó. Además de resguardar la escena del hecho, se ordenó la búsqueda de cámaras y un relevamiento en la zona.

Las personas heridas tienen entre 16 y 23 años, y las lesiones provocadas no revestían mayores riesgos. Cuatro de ellos fueron derivados a los hospitales de Emergencias Clemente Alvarez (Heca); el restante al Alberdi. En todos los casos contaban con heridas en las extremidades y permanecían en observación médica por parte de profesionales de cada efector.

El hecho repercutió también en el vecindario. "Yo estaba acá con mis nietos y entraron dos tiros. La puerta estaba abierta. Nos agachamos todos y nos fuimos para el baño", dijo en Canal 3 una vecina que vive hace cuatro décadas en el barrio. El impacto de una de las balas quedó marcado en la pared. La mujer relató además que personal policial quedó trabajando en el lugar hasta la madrugada.

Otro hombre que vive en la zona relató que se vivieron momentos de desesperación y temor, ya que en el lugar había varias personas a esa hora, porque en la zona además hay un centro barrial donde se realizan diferentes actividades.

Todo sucedió a unas cuatro cuadras de donde fue asesinado el niño de la comunidad Qom, Maxi Jerez, que tenía 11 años. El hecho fue cometido el 5 de marzo de 2023, durante una balacera que además dejó heridos a otros chicos.