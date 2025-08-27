La diputada Lilia Lemoine y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, mantuvieron un sugestivo chat en la sesión de este miércoles, en el preciso momento en que la diputada Marcela Pagano intentaba hablar.

El chat fue captado por las cámaras de C5N y exponen la burla hacia Pagano mientras el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindaba su informe en medio del escándalo por las presuntas coimas en las Agencia Nacional de Discapacidad.

Mientras Pagano intentaba dar su discurso, Lemoine chateaba con el presidente de la Cámara, quien en lugar de moderar el debate, participaba de la conversación. Ante una queja de Lemoine, Menem le respondió sobre Pagano: "Se pone nerviosa".

En otro momento, Lemoine, desde su banca, le comentó a Menem lo que veía en el recinto: "Yo lo miraba a Francos y se jijeaba" (sic).

El final del chat revelado es el más explosivo y apunta al corazón de la interna oficialista. Lemoine escribió: "Además, es culpa de Santi Caputo. Si mi celular tiene el sticker de...", dejando la frase incompleta pero la acusación clara sobre el asesor presidencial.

Seguí leyendo: