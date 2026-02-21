Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 21 de febrero

Guillermo Cabrera Infante murió el 21 de febrero de 2005. (AFP -/Getty Images)

El País

Los preparativos para las sesiones de la semana que viene

La Casa Rosada, entre festejos y reuniones clave por la reforma laboral

La CGT anticipó que irá a la Justicia porque la ley es anticonstitucional

Si sale la Reforma Laboral, la pelea sigue en los tribunales

Por Celeste del Bianco

Programó un viaje a la provincia para el 19 de marzo

Tras el apoyo a la reforma laboral, Milei suma Tucumán a su Tour de la Gratitud

La destrucción de la Argentina productiva de la mano de Milei

Esclavos argentinos

Por Luis Bruschtein

Economía

El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre

El dólar baja y el país se encarece

Pasarán a disponibilidad a 470 empleados

Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Pronósticos pesimistas para la industria y el empleo

Cada vez menos producción

Por David Cufré

Según Di Tella, la economía está cerca de caer en recesión

La actividad sigue por el piso

Sociedad

Se investiga si fueron intencionales

Dos nuevos focos en el Parque Nacional Los Alerces

“Detonó un explosivo en el piso 11"

Explotó un paquete sospechoso en un edificio de Gendarmería: cuatro efectivos resultaron heridos

Deportes

El equipo no encuentra el rumbo futbolístico en el terreno de juego

Boca igualó con Racing y se fue silbado otra vez

Por Adrián De Benedictis

Cristian Medina también pasó a saludar por Uno

Eduardo Domínguez se despidió de Estudiantes con otra alegría

Empate agónico en Florencio Varela

Defensa y Belgrano terminaron como arrancaron: invictos

Se impuso ante Atlético Tucumán en el Mario Alberto Kempes

Torneo Apertura: Instituto lo ganó en la agonía