Hoy viernes 29 de agosto a las 19 tendrá lugar en la Biblioteca Argentina "Juan Alvarez" (Pte. Roca 731) la Gala Mozart, una velada en la que el Quinteto Municipal de Vientos interpretará íntegramente obras de Wolfgang Amadeus Mozart acompañado por el pianista Javier Mas, quien aportará su sensibilidad y maestría al repertorio. La entrada es gratuita, por orden de llegada.

El programa incluye el Menuetto para Quinteto de Vientos, el Quinteto en Mib Mayor K. 452 para Piano y Vientos y la Serenata N° 12 en Do menor K.388/384a (arreglo de Mariano Frogioni).

El Quinteto Municipal de Vientos, integrado por destacada/os música/os de la ciudad, cumple una valiosa función cultural y social. Su accionar apunta a acercar la música de cámara a escenarios diversos, llevando el repertorio clásico a públicos de todas las edades y contextos. A su vez, a través de conciertos en salas, escuelas, espacios comunitarios y eventos oficiales, el grupo fomenta el acceso a la música como patrimonio vivo, revitalizando el vínculo entre arte y comunidad.

Los intérpretes de este encuentro serán: Gabriel Fernández (flauta), Rosalía Greppi (oboe), Julieta Moliné (clarinete), Darío Frontuto (corno), Susana Schlaen (fagot) y Ulises Oreste (oboe). El invitado especial de la noche será Javier Mas en el piano.