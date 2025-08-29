A partir de este hoy Acindar volverá a detener su producción en la planta de Villa Constitución, esta vez en el área de laminados. La medida, que forma parte de un acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), implica la suspensión de una gran cantidad de trabajadores. Desde el gremio sostienen que el número de suspendidos pasan los 200 trabajadores, mientras que la compañía evita dar cifras oficiales. Con las suspensiones, el grupo ArcelorMittal paga el 75% de los salarios. “La situación es crítica, cayó la construcción, el automotor no tracciona y el agro no sostiene la demanda”, advirtieron desde el gremio.