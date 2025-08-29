Universal Pictures ha lanzado por fin el tráiler de Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos, quien presenta su cuarta colaboración con Emma Stone. La película, que mezcla comedia negra y ciencia ficción, formará parte de la Mostra de Venecia antes de su llegada al público general. Con Bugonia, Lanthimos continúa su tradición de presentar tramas que exploran el humor incómodo y lo absurdo, como se refleja en la historia de dos hombres convencidos de que una empresaria es en realidad una invasora alienígena.

Un enfoque único: conspiración y ciencia ficción en el cine de autor

La historia de Bugonia toma forma con un enfoque audaz que Lanthimos domina como pocos. Al adaptar la cinta de culto surcoreana Save the Green Planet!, el cineasta combina elementos de terror con matices de comedia. La narrativa sigue a dos personajes, interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis, que secuestran a una influyente presidenta corporativa, convencidos de que su origen es extraterrestre y su objetivo es destruir la Tierra. Emma Stone asume el papel de la directiva que despierta tales sospechas.

La elección de hacer un remake demuestra la habilidad de Lanthimos para tomar ideas establecidas y darles un giro radical. En lugar de limitarse a replicar el original, imprime un tono característico que desafía las convenciones de género y juega con las percepciones del espectador.

Producción internacional y un elenco de renombre

Bugonia representa una colaboración intercontinental. La película es una producción que involucra a Irlanda y Estados Unidos, y está respaldada por importantes compañías como Universal Pictures. El reparto, tan diverso como talentoso, incluye también a Alicia Silverstone, Stavros Halkias y la debutante Aidan Delbis, lo que muestra un equilibrio entre novedad y experiencia.

Lanthimos cuenta nuevamente con su equipo de colaboradores más cercanos, como el montador Yorgos Mavropsaridis y el director de fotografía Robbie Ryan, combinando talentos que ya han garantizado éxitos previos en películas como La favorita. Además, destacan las contribuciones del compositor Jerskin Fendrix y del diseñador de sonido Johnnie Burn, lo que aporta cohesión a esta propuesta artística.

El impacto de Bugonia en el circuito de festivales

Venecia y San Sebastián serán testigos del impacto de Bugonia. En el Festival de Venecia, Lanthimos busca repetir logros pasados, como el León de Oro obtenido con Pobres criaturas. La expectativa es alta, y la película se perfila como un fuerte competidor en el circuito de festivales de otoño.

El estreno en San Sebastián reafirma el interés que Bugonia ha despertado entre los críticos de cine de autor. Esta plataforma internacional podría impulsarla aún más hacia el reconocimiento, especialmente en un año en el que la comedia y la ciencia ficción están resurgiendo como géneros favoritos entre públicos diversos. Sin duda, la película atraerá tanto a seguidores del cine de Lanthimos como a nuevos espectadores interesados en producciones inusuales y provocadoras.

