A dos cuadras de la casa en la que viví mis primeros diez años, en Lanús, había un potrero. A la pelota solíamos jugar en la vereda o en la calle (había pocos autos). Llegar al potrero era una instancia superior que nuestros padres nos permitían con cierta desconfianza. “Te pasa algo y no salís más”, era el saludo amenazador de nuestras madres antes de autorizarnos a ir a jugar al potrero. Ese terreno baldío no solo se convertía en lo más parecido a una cancha de fútbol a la que podíamos aspirar (la plaza más cercana quedaba a ocho o nueve cuadras, del lado de Avellaneda) sino que alimentaba también nuestras fantasías de aventuras violentas.

A un costado del potrero había un terraplén con una importante cantidad de piedras, cascotes, algún tornillo herrumbrado. Con mis amigos no se nos ocurrió nada mejor que dividirnos en dos bandos, ir a cada lado del terraplén y comenzar una batalla de piedrazos. Nos sentíamos metidos en un capítulo de Combate, la serie sobre la Segunda Guerra Mundial que mirábamos algunas noches. Fue una ventaja que ninguno tuviera mucha fuerza de brazos ni puntería, pero así y todo salí lastimado. Un piedrazo me cortó la pierna que comenzó a sangrar lo suficiente como para detener la batalla y que mis amigos se dedicaran a verme morir.

Había algo peor que morirme --les avisé a los que me rodeaban-- y era que si volvía así a mi casa, mi vieja me mataba. Solidarios con mi situación, entre varios me levantaron en andas y me llevaron a un club cercano, donde la única actividad verificada eran partidas de truco de unos viejos que no conocíamos. Mis amigos les explicaron mi situación a los jugadores de truco. Un tipo, suspirando profundo, se hizo cargo y revisó la herida, no la consideró mortal, para desilusión de mis amigos, y la limpió tirándome sobre la pierna lo que le quedaba en el vaso de whisky que se estaba tomando. Alguien apareció con un repasador con el que pude sacarme las manchas de sangre. Ardió muchísimo esa curación, el hombre perdió su bebida y yo pude volver a mi casa disimulando absoluta normalidad.

Este recuerdo se me vino a la cabeza mientras veía las imágenes de los fachos corriendo por Lomas de Zamora, llorando lágrimas de facho porque los vecinos les tiraron con lo que tenían a mano. Me pregunté si alguno de los que estaban protestando habrá sido amigo mío en mi infancia, si se habrá entrenado tirando piedras (algunas previamente escupidas) en los potreros de Lanús. El Conurbano no solo forma buenos futbolistas y amables contadores de historias.

También pensé en el grave error de Milei y sus secuaces. ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Pensaban que la gente iba a arrojarse en sus brazos para brindarles amor cuando la aplicación de sus medidas económicas les quitó lo que tenían?

Difícil meterse en el Conurbano desde la provocación y la agresión. En las calles de los barrios no están los trolls de las redes sociales, los Adorni de la vida están tomando champán con la nuestra mientras escriben un nuevo tuit lleno de violencia, pero encerrados en su departamento y rodeados de guardaespaldas (la valentía no es su fuerte). En las calles del Conurbano te podés encontrar con la gente real, con la que la está pasando mal por las políticas de este gobierno, los que perdieron su pensión de discapacidad, esos a los que les quitaron el medicamento, los que echaron de su trabajo en una repartición pública, los que cobran una jubilación de miseria, los que observan la fiesta de viajes al exterior y la corrupción a cielo abierto, los que soportan las burlas y humillaciones de los que tienen temporalmente el poder. Y si te cruzás con esa gente y encima la insultás, la despreciás y la ignorás, es muy posible que la ligues. Un piedrazo, un brócoli (qué desperdicio), una gorra revoleada, un empujón, una puteada, un grito de “corrupto”, otros epítetos también merecidos.

El Conurbano ama todo lo que Milei odia: la solidaridad, la unión de los débiles y rotos, la certeza de que nadie se salva solo, la necesidad de un Estado que fortalezca una vida digna.

Son infinitas las historias del Conurbano rebelándose contra el poder. Pero me gustaría recordar una en particular, que ocurrió también en Lanús y que se denominó el “Lanusazo”. Sucedió el 24 de noviembre de 1982, en plena dictadura militar, una protesta contra el aumento de las tasas municipales, que convocó a alrededor de 20.000 personas y que fue organizada por un grupo de amas de casa.

Desde hacía un tiempo que Ofelia Pais había comenzado a organizar el Movimiento de Amas de Casa de Villa Diamante. Se había inspirado en otras mujeres de Morón que protestaban contra el aumento de los precios haciendo un “paro de compras” los días miércoles. Ofelia se juntó primero con dos o tres vecinas, a la reunión siguiente fueron quince. Las necesidades del barrio de Villa Diamante eran muchas: calles sin asfaltar, falta de ambulancias, un pésimo e incompleto alumbrado público. Pero el detonante fue un nuevo aumento de la tasa municipal. Parecía una broma de mal gusto: un barrio abandonado a la mano de Dios, que no contaba con los servicios básicos, debía entregar mucho más dinero a las arcas de la municipalidad. El intendente puesto por la dictadura, Carlos Romualdo Gregotti, no quiso recibir a los vecinos y sus reclamos no fueron escuchados por las autoridades, por lo que decidieron manifestarse frente al edificio municipal.

Por medio de volantes escritos a mano uno por uno, con el apoyo creciente de vecinos de otros barrios del partido lanusense, la gente se enteró de la protesta. Las vecinas también contaron la ayuda del marido de Ofelia, que tenía una chatita, para difundir la actividad. Pero la camioneta estaba en mal estado y se quedó en mitad del camino. Ahí se produjo un episodio que solo el Conurbano puede ofrecer. Una vecina vio que pasaba en un carro un vendedor de sandías, que para promocionar la venta de las “caladas y coloradas” utilizaba un megáfono. Hablaron con el vendedor y se pusieron de acuerdo: por unos pesos le alquilaron el carro y el megáfono para seguir con la difusión de la protesta.

El 24 de noviembre de 1982 el Movimiento de Amas de Casa de Villa Diamante salió del barrio hacia la municipalidad. Lo mismo hicieron los vecinos de Valentín Alsina, de Lanús Oeste, de Monte Chingolo, de Gerli y hasta columnas provenientes de Avellaneda. El gobierno provincial estaba al tanto y envió una fuerte presencia policial. Hubo represión, gases lacrimógenos, palos sobre los vecinos y hasta detenciones, pero no pudieron pararlos: llegaron al corazón del poder municipal. El intendente terminó renunciando, lo mismo hizo el responsable a nivel provincial que había pergeñado el feroz aumento impositivo.

El Conurbano no se achica, no lo hizo con la más feroz de las dictaduras, menos lo va a hacer con un gobierno de ladrones y cobardes. En Lomas de Zamora se plantó una flor. Que florezcan miles de brócolis en toda la Argentina.