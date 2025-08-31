La Americup de básquet conocerá a su campeón este domingo desde las 21:10 cuando Argentina y Brasil se enfrenten una vez más en el Superclásico regional, esta vez nada menos que en la final del certamen que se está jugando en Nicaragua. Además, será la reedición de la definición de la última Americup, que terminó con festejo albiceleste. La televisación del partido irá por cuenta de TyC Sports, DSports y la plataforma Courtside 1981.

La apuesta de llevar un equipo muy joven para probar jugadores le viene saliendo más que redonda a Pablo Prigioni. Tras una fase de grupos en donde el equipo mostró un flojo nivel, la Selección sacó a relucir su mejor versión, sobre todo en la faceta defensiva, en cuartos y semifinales.

Este sábado por la noche le ganó de principio a fin a Canadá, uno de los candidatos al título y con el alero NBA Kyshawn George entre sus filas. La Argentina cerró un primer cuarto de novela por 24-9 y a partir de allí se dedicó a proteger la diferencia, siempre en torno a los 20 puntos hasta una arremetida agónica de los norteamericanos que dejó el marcador final en 83-73.

La gran figura fue el base Pepe Vildoza, quien tuvo su mejor partido del torneo con 26 puntos, 7/11en triples, 6 asistencias y sólo una pérdida en 34 minutos de juego. Otro que anduvo muy bien, sobre todo en el primer cuarto, fue Gonzalo Corbalán, con 12 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Por Juan Fernández, el mejor jugador del equipo en lo que va del certamen, aportó 11 puntos, 5 rebotes y 3 tapones.

Enfrente estará Brasil, que le ganó un partido inverosímil a Estados Unidos en la otra semifinal. Los norteamericanos llegaron a sacar 18 puntos en el tercer cuarto ante un Brasil aparentemente desmotivado. Pero, de pronto, la Verdeamarela ajustó en defensa y empezó a meter tiros desde todos lados, muchos de circo, para dar vuelta la historia y ganar de manera holgada. Fue 92-77 con un último cuarto de 34-9 para los brasileños, que ya habían perdido con el "Team USA" en fase de grupos.

El dúo Yago Santos-Bruno Caboclo volvió a despuntar en Brasil, con 25 puntos y 12 asistencias para el base y 20 puntos y 9 rebotes para el pivot.