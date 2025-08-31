El exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, resultó herido el fin de semana en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire. El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando su vehículo fue impactado desde atrás a gran velocidad.

Según informó su jefe de seguridad, Michael Ragusa, el dirigente republicano fue trasladado de inmediato a un centro de traumatología, donde le diagnosticaron una fractura de vértebra torácica, varias laceraciones, contusiones y lesiones en el brazo izquierdo y en la pierna.

A pesar de la gravedad inicial, desde su entorno confirmaron que se encuentra fuera de peligro, recuperándose y de buen ánimo.

Un choque en circunstancias particulares

Previo al accidente, Giuliani había detenido su vehículo para auxiliar a una mujer víctima de violencia doméstica, a la que ayudó a contactar al 911, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de los agentes. Fue en ese contexto cuando otro automóvil impactó de lleno contra el suyo.

La policía estatal de Nueva Hampshire precisó que investigaba justamente un incidente de violencia doméstica en la zona cuando ocurrió el choque. Tres personas, entre ellas Giuliani, debieron ser trasladadas al hospital en ambulancia con lesiones que no ponían en riesgo la vida.

En declaraciones posteriores, Ragusa descartó cualquier intencionalidad política: “Fue un accidente en el lugar y momento equivocados”, aseguró.

Reacciones familiares y políticas

El hijo del exalcalde, Andrew Giuliani, agradeció los mensajes de apoyo a través de redes sociales y calificó a su padre como “el tipo más duro que he visto”. Por su parte, el propio Giuliani se mantiene “alerta, consciente y de buen ánimo”, según señalaron desde su entorno.

Las muestras de solidaridad también incluyeron al expresidente Donald Trump, quien volvió a elogiar a Giuliani como “el mejor alcalde en la historia de Nueva York” y transmitió su apoyo a la familia en un contacto público con Andrew.

Un dirigente marcado por la política y la justicia

Giuliani, conocido como “el alcalde de Estados Unidos” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, arrastra en los últimos años una serie de problemas legales y financieros. Está acusado en causas estatales vinculadas a intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia y Arizona, donde se declaró inocente.

En paralelo, fue condenado a pagar 148 millones de dólares por difamación a dos trabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, a quienes acusó falsamente de fraude. Pese a esa sentencia, logró preservar su patrimonio más valioso mediante un acuerdo judicial alcanzado en enero.

Trump lo respaldó recientemente al incorporarlo a un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional y al nombrar a su hijo Andrew como director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de Fútbol 2026.