Las inmediaciones de la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, en el ya mítico San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, se convirtió en el punto de encuentro de cientos de militantes peronistas y kirchneristas, que fueron a acompañar a la exmandataria, a la espera del resultado de los comicios.

En videos que se difundieron en las redes sociales, se puede ver y escuchar a cientos de personas entonando las estrofas del Himno Nacional argentino, de cara al balcón donde CFK, habitualmente, saluda a la militancia.





Entre banderas, cánticos, y los clásicos choripanes, una multitud aguarda los resultados de las elecciones legislativas, en las que los argentinos y las argentinas elegirán 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales.

Horas antes, Cristina se reunió con Jorge Taiana, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria. "Llamo a votar a los que todavía no lo han hecho", dijo el candidato al salir de la casa de la expresidenta, y advirtió que, "según el último corte difundido por las autoridades electorales, la participación es baja en relación con elecciones anteriores".

Respecto de la conversación que mantuvo con la titular del PJ, detalló que la vio "muy bien" y que charlaron "de la evolución del comicio y las reacciones de la gente". Además, compartieron opiniones respecto de la relevancia de la participación electoral. "Una buena participación democrática beneficia a toda la argentina", aseguró.