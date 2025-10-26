Un domicilio pasó a formar parte central de la política argentina, y es San José 1111. Por allí pasaron el domingo por la tarde los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Mariano Recalde, que coincidieron en sus visitas a Cristina Kirchner, cuando los primeros cortes mostraban datos instalados como el alto ausentismo y otros que las fuerzas políticas no revelaban aún.

Ni bien ambos se marcharon (tras breves intercambios con la prensa) llegó al célebre departamento de Constitución Máximo Kirchner, quien saludó rápidamente y entró sin hacer declaraciones.





“Que las próximas elecciones la encuentren a Cristina Fernández de Kirchner libre y sin proscripciones”, había pedido en redes el candidato por la provincia, y reiteró el deseo en un beve intercabio que mantuvo con la prensa. "A Cristina la vi muy bien, animada y con mucha esperanza, aunque preocupada por el rumbo del país. Compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino”, manifestó el excanciller.

Taiana llegó con su esposa, la periodista y expresidenta de Télam Bernarda Llorente. Tras el encuentro en Constitución partieron directamente rumbo al búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Foto: Alejandra Morasano.





A Recalde lo acompañó la también candidata a diputada nacional, Lucía Cámpora.

"Hay que recuperar la democracia plena", pidió el candidato porteño. "En un día de elecciones, con la principal candidata de la oposición, que quería ser candidata, proscripta, la democracia está incompleta", reclamó.

"Queremos que la gente vuelva a creer en la política", expresó. Dijo que a Cristina la vio "bien, de buen ánimo", y volvió a alertar sobre las dificultades de una boleta única implementada con poco tiempo. "Esperamos que la campaña que hicimos más nosotros que el gobierno, haya calado para que no haya mucho voto en blanco o anulado", deseó.

Foto: Alejandra Morasano.





"(Con Cristina) Conversamos de varias cosas, y por supuesto de política. Le conté sobre los últimos lugares a los que fui, las reacciones de la gente en la campaña, los comentarios de dirigentes. La vi con ánimo muy bueno", resaltó Taiana.

Expresó que el deseo es el de lograr "un bloque fuerte de Fuerza Patria que ayuda a que el Gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo. Porque la economía va mal. El plan de Milei fracasó. Un Presidente que veta las leyes y que cuando el Congreso voltea el veto sigue insistiendo con que no quiere pagar y que no tiene plata en el Presupuesto, cuando él no lo hizo aprobar... y, es difícil creerle", analizó.

Un búnker a cielo abierto

La gente comenzó a agolparse en esta esquina, como muchas otras veces, desde temprano, desatando su fiesta propia, todo un búnker aparte a cielo abierto. Con el correr de la tarde se sumaron muchos y muchas, hasta transformarse en una multitud que esperaba allí el resultado.

Ya estaban ya montados, desde el mediodía, un par de puestos de "choripanes peronistas", con estética al tono.

"Borombonbón, borombonbón, dale Cristina, salí al balcón", le gritaban a la expresidenta desde abajo. Trajeron carteles, trompeta, banderas. Celebraban con cada auto, camión o colectivo que pasaba y agitaba con las bocinas. Uno incluso se sumó con la marcha peronista a todo volumen desde su equipo de audio.

El anónimo cronista "Vecino de Cristina", que diariamente comenta todo lo "histórico" que ve pasar en la cuadra de su casa, levantaba imágenes y momentos, tenía color para hacer dulce.

Las personas, los cantos, el himno, el bar de enfrente. Hasta las paredes del edificio de esquina, donde hay carteles caseros pegados, hojitas hechas a mano: "Gracias por tanto amor". "En mi corazón sos la única"-. También stickers artesanales con dibujos de la expresidenta: "Domados con un audio". "Chaco presente". "Mascotas del poder, ¡Nunca!"



