El Atlético de Madrid presentó este lunes al extremo Nicolás González, quien llegó a préstamo desde la Juventus pero con una obligación de compra si se dan "determinadas condiciones", de acuerdo a lo informado por el club italiano.

El zurdo jugó 12 minutos el domingo por la noche en el triunfo de la Juventus en casa del Genoa y este lunes por la mañana viajó a la capital española para hacerse la revisión médica y firmar contrato. Más tarde hizo algunos movimientos en el Centro Deportivo del Atlético en la localidad de Majadahonda para partir de inmediato hacia la Argentina y ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni. Se espera que su debut colchonero sea el sábado 13 de septiembre, por la cuarta fecha de LaLiga española, como local del Villarreal.

El exArgentinos Juniors firmó a préstamo por un año, cesión que al Atlético le costó un millón de euros y que viene con una obligación de compra de 32 millones en tres cuotas si se cumplen ciertos objetivos que no fueron especificados públicamente. Que la operación sea un préstamo inicialmente se debe a las reglas del fair play financiero, ya que el Atlético estaba en el límite.

Nico González, de 27 años, ya había pasado de la Fiorentina a la Juventus de una manera similar, primero a través de un préstamo y luego con una compra. Así las cosas, deja Turín tras 40 partidos (5 goles y 4 asistencias) y un impacto menor al esperado luego que la rompiera en la Fiorentina (125 partidos, 38 goles, 19 asistencias), nivel que le valió establecerse como un titular habitual en la Selección Argentina (43 partidos, 6 goles, 3 asistencias).

El Atlético de Madrid, en tanto, suma un nuevo refuerzo sobre el filo del cierre del mercado europeo y tras un flojo arranque de temporada, con apenas dos puntos en tres partidos del campeonato español. Tras las salidas de Rodrigo De Paul y Angel Correa en este receso, el equipo de Diego Simeone renovó su "stock" de argentinos con las llegadas de Thiago Almada y el propio González, nuevos compañeros de los ya asentados Julián Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso.