San Nicolás enfrenta una semana decisiva en el conflicto laboral de Ternium/Siderar. Este lunes, la seccional local de la UOM reunió en asamblea a más de 2.600 trabajadores de 52 empresas contratistas que llevan doce días de paro.

La votación ratificó la continuidad de la medida por tiempo indeterminado y confirmó una movilización para el jueves 4 de septiembre, que partirá desde la Portería 1 de la planta hacia Plaza Mitre, con posible participación de delegaciones de otras seccionales metalúrgicas.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, y el titular de la seccional, Naldo Brunelli, estuvieron presentes y denunciaron la responsabilidad del CEO de Techint, Paolo Rocca, en el prolongado conflicto salarial y en la precarización laboral que afecta a miles de trabajadores del sector. “Hay un solo responsable de esta situación: Paolo Rocca. Pretende que los trabajadores naturalicen salarios de hambre y utiliza a las contratistas para dividirnos”, afirmó Furlán frente a los presentes.

Ternium-Siderar: escalada del conflicto

El viernes pasado, la reunión entre Brunelli y Rocca no tuvo avances. Como resultado, la empresa bloqueó el ingreso a 1.200 empleados tercerizados en la planta de Ramallo, dejando a más de mil trabajadores imposibilitados de realizar sus tareas habituales. Mientras tanto, un grupo mantiene un corte con quema de cubiertas en uno de los accesos a la planta General Savio, donde efectivos policiales custodian la zona para garantizar la seguridad y evitar incidentes.

Reivindicación y unidad

Furlán enfatizó la necesidad de unidad gremial frente a los despidos recientes y a la amenaza de 150 cesantías adicionales. “Nos han declarado la guerra. La contraprestación a nuestro esfuerzo ni siquiera garantiza un plato de comida. Aspiramos a una vida digna para nuestras familias y la educación de nuestros hijos”, expresó. La UOM advirtió que, de no mediar diálogo, podrían evaluarse medidas de alcance nacional.

La continuidad del paro y la presencia masiva en las calles muestran la tensión entre los trabajadores y la empresa y la demanda por salarios dignos y condiciones laborales justas.

Seguí leyendo: