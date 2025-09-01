El gobernador saliende de Corrientes, Gustavo Valdés, aprovechó los flashes del triunfo en las elecciones de este domingo para tirarle un dardo a su exaliado Javier Milei. Dijo que en el gabinete libertario “no hay un solo ministro que sea del interior”. “Nosotros somos provincias argentinas, regamos a lo largo de la historia con nuestra sangre en el campo de batalla para construir la libertad de nuestra patria. Tenemos que ir a Buenos Aires y plantarnos, tenemos que tener bien puestas la constitución para decirles que somos correntinos. Ya tienen que entender que los correntinos no nos doblamos”, exclamó.

El gobernador --que puso al frente de la boleta a su hermano Juan Pablo, el ganador del domingo-- habló tras el triunfo desde el Club Amad de Goya. Desde allí salió a desmarcarse de Milei, a quien acompañó en varias leyes a través de sus delfines del Congreso, pero con quien tuvo desencuentros políticos en el armado electoral local. "Estamos a favor de los jubilados, no son ellos los que tienen que pagar el ajuste, los que tienen que pagar el ajuste son los del gobierno nacional”, afirmó, y agregó que son ellos "los que administraron mal en Buenos Aires".