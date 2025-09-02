En medio del escándalo de las coimas y con un dólar en el techo de la banda que obligó al Gobierno a intervenir en el mercado de cambios para frenar la suba a días de las elecciones bonaerenses, Javier Milei no podrá darse el gusto que tenía previsto: viajará a Estados Unidos este miércoles, pero finalmente sólo irá a Los Ángeles y no a Las Vegas, por donde pensaba pasar sólo para ver el espectáculo que allí dará Fátima Florez.

La presencia del jefe de Estado en Las Vegas había sido promocionada en las redes sociales a través de un flyer del show que dará la imitadora en el hotel Sahara. “Jorge Elías Presenta. Sahara Las Vegas. Fátima Florez, Superstar. ¡Viene Milei!", decía la leyenda que anunciaba el espectáculo previsto para 5 y 6 de septiembre, con valores desde los 79 a los 130 dólares, destacaba la publicidad que luego de ser lanzada no fue desmentida por la Casa Rosada.

Sin embargo, Florez confirmó luego a Página/12 que ese no era el flyer oficial de su show. Luego explicó que dio “la casualidad” de que una de esas fechas coincidía con un viaje que Milei tiene previsto a Estados Unidos. El presidente argentino había prometido su presencia en el espectáculo de su exnovia, justificando así un viaje que nada tiene que ver con su función en la primera magistratura.

No obstante, en las últimas horas y con el lastre de acusaciones por "censura" a periodistas, con la latente aparición de nuevos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la eventual escalada del escándalo de corrupción que sacude a su Gobierno, el círculo íntimo lo convenció de no viajar a Las Vegas.

Según trascendió, la recomendación habría sido no salir del país. Pero la voluntad del Presidente fue viajar de todas formas, aunque no pasará por el desierto de Mojave, del estado de Nevada, para disfrutar del show de Fátima Flores.

De esta manera, Milei volverá a Estados Unidos en otra de sus estadías sin pisar Washington ni ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. Adonde irá será a Los Ángeles, en un evento un organizado por el economista estadounidense Michael Milken, para reunirse con empresarios a los que intentará convencer que inviertan en la Argentina de la crisis institucional y económica.

Se prevé que volverá al país el sábado, para estar presente en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y mientras transcurren los avatares del escándalo de corrupción que salpican a su hermana Karina y asesor Lule Menem, tras la filtración de audios sobre supuestas coimas entre funcionarios nacionales y laboratorios que le vendían al Estado medidamentos para personas con discapacidades.