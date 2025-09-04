6 - LA MUJER DE LA FILA

(Argentina, España/2025)

Dirección: Benjamín Ávila

Guion: Benjamín Ávila y Marcelo Müller

Duración: 105 minutos

Intérpretes: Natalia Oreiro, Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, Marcela “Tigresa” Acuña y Lide Uranga

Estreno en salas





Una semana atrás, Natalia Oreiro habló en estas páginas sobre la filmación de La mujer de la fila en el penal de Ezeiza y el desgaste emocional que significó asomar la cabeza al mundo carcelario. “Fuimos un equipo de filmación muy unido. Realmente creo que todos los que participaron lo hicieron sabiendo que estaban haciendo, además de un hecho cinematográfico, un trabajo social”, dijo la uruguaya. Pero es sabido que no siempre las intenciones nobles se llevan bien con el lenguaje cinematográfico. Más allá de las irregularidades de un film por momentos demasiado preocupado por compenetrar al espectador a como dé lugar, incluyendo un uso excesivo de la música incidental, la segunda colaboración de Oreiro con el realizador Benjamín Ávila luego de Infancia clandestina (2011) logra evitar los golpes más bajos de los registros ficcionales carcelarios para, a cambio, centrarse en las consecuencias humanas de una detención.

El meollo aquí no pasa por quienes están privados de su libertad, sino por aquellos que deben soportar el dolor de la ausencia del otro lado de las rejas. ¿Se escribió “aquellos”? Error: el término más preciso sería “aquellas”. Tal como había mostrado ese muy buen documental llamado La visita, de Jorge Colás, centrado en las familiares de presos del penal de Sierra Chica, La mujer de fila parte de una verdad incontrastable: el sostén de quienes están la cárcel, quienes aguantan los pésimos maltratos físicos, pero también sistémicos, que implica atravesar los murallones y las rejas, son las mujeres, casi siempre madres y parejas. Todo eso descubrirá Andrea (Oreiro) horas después de que una mañana que asomaba igual a tantas otras marque el comienzo de una pesadilla.

Viuda con tres hijos a cargo, ella ve de primera mano cómo la Policía patea la puerta para un allanamiento con una orden detención para el mayor. Andrea piensa, desde ya, que todo es un error, que no es posible que el mismo primogénito que se ocupó de llevar a sus hermanos al colegio porque ella se había quedado dormida sea culpable de algún tipo de delito. Mucho menos de uno que amerite tamaño operativo. Basada en la vida real de Andrea Casamento, fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), La mujer de la fila dedicará sus primeros compases a acompañar a su protagonista en el largo peregrinar para ver a su hijo, mostrando el choque cultural al adentrarse en las particularidades de un universo del que se conoce poco y nada: el de esas mujeres que, como ella, soportan largas horas de cola a la intemperie, cacheos y controles para compartir un rato junto a sus seres queridos.

Ávila toma la sabia decisión de no mostrar el día a día de la vida carcelaria, dejándola en un fuera de campo y revelando algunos detalles a lo largo de las innumerables visitas de Andrea a su hijo, siempre con varios tuppers de comida bajo el brazo. Mientras tanto, ella intenta sostener su rutina como si nada hubiera ocurrido. Una tarea imposible, ya que los hijos menores también demandan y la preocupación por el mayor opera como un agujero negro capaz de absorber todo lo que hay a su alrededor. Más adelante aparecerá en la vida de Andrea otro preso (Alberto Ammann) que operará como ángel guardián del hijo a la vez que interés romántico, un giro narrativo un tanto sorpresivo pero que se condice con los hechos reales. Reales son también muchas de las mujeres que hacen la cola junto a Andrea, incluyendo una que hará las veces de Cicerón carcelaria y que se hace llamar La 22. Es en esos momentos donde La mujer de la fila adquiere una pátina doliente tan verdadera como la notable performance de Oreiro, una actriz con la capacidad de cargar a su cuerpo con el peso de un viaje que hubiera preferido no hacer.