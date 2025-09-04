Cines

AMORES COMPARTIDOS

Con Dakota Johnson, Adria Arjona. Dir: Michael Angelo Covino. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 20.00, 22.15* h (*vie y mar, subtitulada)

Nuevo Monumental. Sub: 18.20 h

Showcase. 12.10*, 14.35 h; Sub: 19.40 h (*solo sáb y dom)

ANTES DE NÓS

Con Xóan Fórneas, Cris Iglesias. Dir: Ángeles Huerta. SAM 18 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Showcase. Cas: 14.00 h

EL AMO DEL JARDÍN

Con Yasuo Inomata, Techan Hirose. Dir: Fernando Krapp. ATP

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 16.45, 19.30**, 22.30** h; 2D Cas: 14.00*, 15.15*, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 21.30, 22.00, 22.50 h; Sub: 20.00***, 22.20 h (*solo sáb y dom) (**consultar condiciones de ingreso por efectos 4D E-Motion) (***excepto sáb, dom y lun)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 14.00*, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00 h; DBOX.2D Sub: 20.00 h; 2D Cas: 14.00*, 15.30, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 22.00, 23.00 h; 2D Sub: 20.00, 21.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 19.45, 22.30 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 19.30, 22.00 h; 2D.4D Sub: 19.10, 22.15 h

Nuevo Monumental. Cas 15.10, 16.00, 17.45, 18.45, 20.40, 21.40 h

Showcase. Cas: 12.55*, 14.00, 15.50, 16.30, 18.25, 18.45, 19.25, 21.20, 21.40, 22.20 h; Sub: 13.15*, 13.40, 16.10, 16.50, 19.05, 19.45, 22.00, 22.40 h

EL FALSO ESCULTOR

Terror. Comedia. Dir: Roger Corman. SAM 18 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

EL MENSAJE

Con Anika Bootz, Mara Bastelli. Dir: Iván Fund. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. 2D.4D Cas: 19.00, 22.10 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 15.15*, 17.40, 18.40, 21.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.20*, 15.15, 16.40, 17.40, 19.10, 20.15, 21.30, 22.40, 22.30 h (**solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.10, 15.00, 16.30, 17.20, 18.40, 19.40, 21.00, 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 19.45, 20.30, 22.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.40*, 13.20*, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.55, 17.15, 17.35, 17.55, 19.15, 19.35, 19.55, 20.15,21.35, 21.55, 22.15, 22.35 h

HOT MILK

Con Emma Mackey, Fiona Shaw. Dir: Rebecca Lenkiewicz. SAM 13 años

Cine Lumière. Sáb, 20.00 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Las Tipas. 2D.4D Cas: 14.00 h

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h

Showcase. Cas: 16.40, 19.30; Sub: 22.25 h

LA MUJER DE LA FILA

Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 17.15*, 19.45* h (*excepto sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 19.20, 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.30, 22.00 h

Showcase. Cas: 17.05, 22.05 h

LA PEQUEÑA JIRAFA

Thriller. Dir: Lawrence Valin. SAM 16 años

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

LA VIAJERA

Con Isabelle Huppert, Lee Hye-Young. Dir: Hong Sang-Soo. ATP

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h; sáb, 22.30 h; dom, 20.30 h

LA VIDA DE CHUCK

Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.40 h

LO QUE NOS QUEDA POR CONTAR

Con Mirta Busnelli, Julián Calvino. Dir: Fernando Rubio. SAM 13 años

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cinépolis. Cas: 19.45 h

Las Tipas: 3D Cas: 22.20; 3D+4D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.45 h

Showcase. Cas: 14.05, 16.35, 21.45 h

LOS ROSES

Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch. Dir: Jay Roach. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Showcase. Sub: 19.20 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cinépolis. Cas: 17.15 h

Hoyts. Cas: 17.30 h

Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h

Showcase. Cas: 12.35*, 15.05, 17.30 h (*solo sáb y dom)

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10 h. Sáb y dom: 14.40 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.20 h

Showcase. Cas: 13.00*, 14.10, 16.15 h (*solo sáb y dom)

NAUFRAGIOS

Comedia dramática. Dir: Vanina Spataro. SAM 13 años c/Res

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Cines del Centro. Cas: 14.50 h

Hoyts. Cas: 20.00 h

Las Tipas. Cas: 15.20, 17.40, 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h

Showcase. Cas: 14.15, 16.45, 19.10, 20.00, 21.50 h; Sub: 22.30 h

ROJO PROFUNDO

Con David Hemmings, Daria Nicolodi. Dir: Darío Argento. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA

Animación. Dir: Filip Pošivač. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

TRES AMIGAS

Con India Hair, Camille Cottin, Sara Forestier. DIr: Emmanuel Mouret. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30; vie y dom, 22.30; sáb, 18.00 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

The Kavanaghs, presenta "Back to the 90´s". Dom, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Jesse & Joy. Hoy, a las 20 h

La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).

BONSCOTT BAR

Ricchieri 131

Pablo Devadder - Camilo Salvatierra. Dúo. Hoy, a las 22 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

The Beats. Jue 11 de septiembre, a las 21 h

Sobredosis de Soda. Vie 12 de septiembre, a las 21 h

Marcela Morelo. Sáb 13 de septiembre, a las 21.30 h

Juan Rodó, en concierto. El fantasma de la ópera. Vie 19 de septiembre, a las 21 h; sáb 20, a las 21.30 h; dom 21, a las 20.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras. Canta Gise Stival. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h

DISTRITO 7

Av Ovidio Lagos 790

Femi. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Jorge Rojas. Mañana, a las 21 h

Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h

Giménez López-Di Renzo-Ruggieri. Presentan disco de jazz. Mié 10 de sept, 20

Il Divo. Sáb 13 de sept, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Cinegraf. Sáb 13 de septiembre, 21 h

LATE

Córdoba 954 (Pasaje Pan)

Ex empleados de la Nasa. Funk house. Sofía Pasquinellim Ani Bookx y Colomarino. Sáb 13 de sept, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Clara Gallardo. La flautista malagueña presenta la música de su proyecto Wamla, junto al guitarrista brasileño Mauricio Caruso. Mié 10 de septiembre, a las 20 h

Back to Soul. Homenaje a Amy Winehouse. La cantante rosarina, Celeste Aragón junto a 7 músicos en escena. Sáb 13 de sept, a las 21 h

Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.

Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)

Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)

Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21h

METROPOLITANO

Junín 501

Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h

MÍSTICA.QTP

Riccheri 340

El cumbión del río. La banda santafesina presenta un recital inmersivo donde propone vivir su proyecto musical de cerca. Sáb 6 de septiembre, a las 21 h

SOLANS RIVIERA HOTEL

San Lorenzo 1460

Riviera Living Jazz. Repertorio de jazz standars y originales. Artistas invitados: Rubén "Chivo" González, en saxo; Mariano Ruggieri, en piano. Entradas por WhatsApp: 3416485018. Hoy, a las 20 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Come From Away. Historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Mañana, a las 20.30 h

Teatro Negro de Praga. Un mundo de sobras y luces. Sáb 4 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El hombre inesperado. Un viaje. Un encuentro impensado. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Autora: Yasmina Reza. Mañana, a las 21 h.

La Jenny. Presenta ¿Dónde está Juan Carlos?. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h; dom 7, a las 19.30 h

La conversación infinita. Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina. Dom 14 de septiembre, a las 20.30 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Cuando Frank conoció a Carlitos. Según cuenta la leyenda, en 1934 Gardel estaba actuando en la NBC de New York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al «gran barítono rioplatense», que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años. Dir: Natalia del Castillo. Dom 21 de sept, a las 20 h

EMPLEADOS DE COMERCIO

Corrientes 450

Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Mañana, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h

Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Desde dom 7 de sept, todos los dom, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958

La vis cómica. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Ayres virreinal embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Dramaturgia y dir: Mauricio Kartun. Jue 11 de sept, a las 20 h

Sex, la obra. Una obra de texto sobre el universo del goce. Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera. Dir: José María Muscari. Dom 14, a las 20.30 h

LA ESCALERA



9 de Julio 324



He nacido para verte sonreír. Una unión vital. El deseo de reír. La última espera. La memoria que golpea y vuelve, que insiste. Dir: Jesica Blanco. Mañana y vie 12 de sept, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Demasiado. Unipersonal de Pablo Molinari. Un show de stand up para quienes sienten que todo hoy está un poco pasado de rosca. Vie 12 de septiembre, a las 21 h (Teatro)

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h