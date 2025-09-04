El teatro está embrujado se anuncia como "una experiencia aterradora para ahuyentar los miedos" y hacerlo de forma colectiva. Este domingo, a las 16.30, se podrá ver en el Teatro Vigil (Alem 3086), dirigido a un público de más de seis años. "Algo insólito ocurrió entre bambalinas y camarines", anuncian sobre la obra escrita por Yanina Giuva y Ale Tineo, quienes también actúan, junto a Martina Belardinelli. La propuesta teatral cuenta con diseño de iluminación y asistencia técnica: Cele Bardach.

"Un disparate, un error del destino, liberó a los personajes más funestos de las obras de teatro. Augusta y Clarita tienen una misión, que solas no podrán llevar a cabo, el único modo de volver a encerrarlos es realizando juntos un ritual", dice la sinopsis de esta comedia de misterio, suspenso y terror.

La obra ya se puso en escena en otros espacios, como la Biblioteca Argentina o la Alfonsina Storni, y ofrece una "experiencia viva, donde la ficción se entrelaza con lo cotidiano para despertar la imaginación, resignificar el miedo y fortalecer el sentido de comunidad. Creemos en el arte como lenguaje universal, en el poder del juego como puente, y en la infancia como territorio fértil para la creación y el asombro".

Las anticipadas con descuento se adquieren en la plataforma de la Vigil y hay un teléfono para reservas ( 3412020737). Más información en el IG @estoestaembrujado.