“Seis equipos, un campeón”, fue el eslogan de la primera edición de la Copa Fundación Paradeportes BA de futsal para atletas con síndrome de Down. Y el campeón fue Fundación Cora de Ezeiza, que le ganó la final 3-2 a Galácticos de Tigre en un partidazo jugado en Parque Sarmiento.

La final del certamen organizado por la FADASD (Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down) fue para el infarto. Con el 2-2, todo se definía por penales, pero cuando faltaban cuatro minutos, una jugada magistral de Agustín Barrios puso el 3-2 que sentenció el partido. Y el festejo fue total. El campeón ganó los dos partidos de la ronda inicial frente a Andar FC (5-3) y EDIR de Rosario (2-1) y así logró la clasificación directa a la final. Lo esperaba Galácticos de Tigre, que había vencido a Tirando Paredes (8-3) y a Rosario Central (3-2) en la otra zona.

El plantel campeón está conformado por Fernando Cabrera, Alexis Davalos Godoy, Leandro Enciso, Lautaro Accogli, Agustín Barrios, Emilio Bustamante, Enzo Soprano y Kevin Barraza. Los entrenadores fueron Ariel Matas y Florencia Hidalgo.

Y hubo más premios para Fundación Cora: Agustín Barrios fue elegido el MVP y los arqueros Fernando Cabrera y Alexis Davalos Godoy se llevaron el trofeo a la “valla menos vencida”. El goleador del torneo fue Santiago “Tanque” Rossi, con 16 tantos para Andar FC, que terminó 3º luego de vencer 10-4 a Rosario Central en el partido para meterse en el podio.

“Vivimos una jornada deportiva extraordinaria. Seis equipos que lo dieron todo y un merecido campeón. Fue una alegría para nosotros poder organizar este torneo junto a FADASD y con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Ciudad que nos facilitó el Parque Sarmiento”, señaló Maximiliano Nóbili, presidente de la Fundación Paradeportes.

“Para FADASD fue todo positivo. Queríamos realizar un torneo de estas características para que nuestros equipos y jugadores puedan competir al más alto nivel y lo pudimos lograr. Gracias a la Fundación Paradeportes por pensar en nosotros para organizar este gran evento inolvidable. Y esperamos que se repita el año que viene”, agregó Germán Laborda, secretario de FADASD y presidente de la Fundación Empate.