Un hombre fue imputado este iércoles por asesinar de una puñalada a su ex mujer de 57 años en la ciudad mendocina de Guaymallén. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la Justicia formuló cargos por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) contra Enzo Valdovino, quien se abstuvo de prestar declaración indagatoria.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional determinó el traslado del implicado a un penal del Servicio Penitenciario provincial.

Sandra Norma Sánchez habría sido atacada con un arma blanca en la axila y un vecino llamó al 911, motivo por el que la policía concurrió al domicilio de la calle Ropolo al 600, donde hallaron el cuerpo tendido en el piso y detuvieron al sospechoso.

Los investigadores sospechan que se produjo una discusión entre el presunto agresor y la víctima, quienes forcejearon hasta que el hombre tomó un cuchillo y le asestó una puñalada a la mujer.

Residentes de la zona remarcaron que Sánchez era una persona “tranquila” y un testigo sostuvo que “se escucharon gritos” desde el interior de la finca, mientras que alguien intentó realizarle maniobras de RCP a la damnificada: “No pudo hacer nada”.

El delito por el que se lo imputó a Valdovino prevé una única pena que es prisión perpetua, conforme al artículo 80 del Código Penal.