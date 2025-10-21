Los nombres y los números que dominan la NBA comienzan a enfrentar un recambio, ya sea por las franquicias que se llevan el anillo, como por los apellidos de los jugadores que planean dominar la escena los próximos años.

Shai Gilgeous-Alexander es el canadiense de 27 años que lideró a Oklahoma City Thunder en su primer título, obtenido en la última temporada. Ahora irá por el bicampeonato. Solo 13 equipos lograron dos torneos de forma consecutiva. ¿El último? Los Warriors en 2018.

Anthony Edwards, con los Minnesota Timberwolves y con 24 años, vuelve a poner su nombre entre los candidatos. Al igual que Victor Wembanyama, con sus 21 años, en los Spurs.

Giannis Antetokounmpo, el "abecedario" griego, presionó por mejoras en la plantilla de los Bucks, luego del anillo de 2021 y de tres eliminaciones seguidas los últimos años.

Los Nuggets, con Nikola Jokic a la cabeza, también se perfila para ser nuevamente protagonista en esta temporada. Mientras que Stephen Curry sigue firme en Golden State Warriors.

El mercado de pases también se movió: Kevin Durant es flamante incorporación en Houston Rockets.

El Rey LeBron

Uno de los jugadores mas extraordinarios de las últimas décadas podría comenzar la temporada final de su carrera. LeBron James es el máximo anotador de la NBA, con 42.184 puntos acumulados.

También, en la temporada regular, es el único que registra mas de 30.000 anotaciones, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Además, registra el máximo de puntos en playoffs, mas partidos postemporada y mas victorias.

Tiene el record de mas selecciones para el All Star y es el único en lograr el MVP en finales com tres franquicias diferentes.

Es medallista olímpico -fue bronce en aquél equipo histórico que perdió contra Argentina en 2004- y tiene cuatro anillos en la NBA: 2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con los Cavaliers y 2020 con Los Ángeles Lakers.

En diciembre cumplirá 41 años y será su campaña número 23 en la NBA. Hoy, en el liderazgo de los Lakers, lo acompaña un todavía joven Luka Doncic. El esloveno tenía tres años cuando LeBron debutaba en la máxima liga de Basquet del mundo.

Por una lesión, se perderá el primer partido de la temporada. Nunca se perdió el debut en toda su carrera.

En los últimos días también fue noticia por anunciar sus nuevas tarjetas autografiadas con licencia oficial de Los Lakers. En Estados Unidos el mundo del coleccionismo de estas "figuritas" se vio totalmente revolucionado.

Los últimos campeones

La década tuvo ocho campeones

24/25: Oklahoma City Thunder

23/24: Boston Celtics

22/23: Denver Nuggets

21/22: Golden State Warriors

20/21: Milwaukee Bucks

19/20: Los Ángeles Lakers

18/19: Toronto Raptors

17/18: Golden State Warriors

16/17: Golden State Warriors

15/16: Cleveland Cavaliers

Se renueva la transmisión

En nuestro país comenzarán a verse partidos a través de plataformas como HBO y de canales de contratación paga, como TNT Premium, con figuras como Carlos Delfino y Alejandro Montecchia.

La distribución semanal será así