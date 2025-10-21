Fue un grandísimo show de goles la jornada de este martes de la Champions League. Las goleadas estuvieron a la orden y entre los nueve partidos, se marcaron 43 tantos. Hubo bailes para todos los gustos: Barcelona (6 puntos) aplastó de local por 6 a 1 a Olympiakos (1), el actual campeón, París Saint Germain (9) apabulló de visitante por 7 a 2 a Bayer Leverkusen (2) y en Londres, Arsenal (9) le hizo cuatro al Atlético Madrid (3).

También de visitante, Inter (9) vapuleó por 4 a 0 a los suizos de Unión Saint Gilloise (3) y Borussia Dortmund (7) superó por 4 a 2 a Copenhague (1) en Dinamarca mientras como locales que PSV Eindhoven (4) sorprendió a Napoli (3) con un 6 a 2 inesperado y Newcastle (6) dio cuenta por 3 a 0 de Benfica (0). En el único triunfo austero, Manchester City (7) venció por 2 a 0 a Villarreal (1) en España y solo desentonaron los modestos Kairat Almaty de Kazajistán (1) y Pafos de Chipre (2) que igualaron 0 a 0.

Con sus goleadas, PSG, Inter y Arsenal comparten la punta de la fase de grupos de la Champions con puntaje ideal de nueve puntos (tres jugados y tres ganados), seguidos a dos unidades por el Dortmund y el City. PSG ya ganaba por 4 a 1 el primer tiempo con un gol del ecuatoriano Pacho, otro del georgiano Khavaratshkelia y dos del juvenil Doue y, a pesar de haber jugado con uno menos por la expulsión del defensor ucraniano Zabarnyi a los 37 minutos, remató la faena en el complemento con tres conquistas más por intermedio de Nuno Mendes, Dembelé y Vitinha. Para el Leverkusen, Claudio Echeverri solo jugó la etapa inicial y "Equi" Fernández salió a falta de nueve minutos.

Fiel a su costumbre, Lautaro Martínez aportó un gol en la goleada del Inter en Suiza al término del primer tiempo y fue reemplazado al cumplirse la hora exacta del partido, mientras que Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González y Thiago Almada debieron soportar la ráfaga goleadora del Arsenal que en apenas 13 minutos del segundo tiempo, hizo sus cuatro tantos. Julián Alvarez jugó todo el partido en Londres, mientras que en la segunda etapa, salieron Simeone y González y entró Thiago Almada por Sorloth para los veintiún minutos finales.

Fermín López hizo tres goles y resultó la gran figura del goleada de Barcelona a Olympiakos. El inglés Rashford aportó dos más a la suma y Lamine Yamal de penal completó la cuenta. En el conjunto griego, el volante argentino Santiago Hezze fue expulsado en la segunda etapa y el lateral zurdo Francisco Ortega salió a los 53 minutos.

Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea jugaron toda la noche para Benfica en su derrota ante Newcastle, Juan Foyth también participó todo el partido en la caída de Villarreal frente al City y el exzaguero de Boca Aaron Anselmino entró los últimos cinco minutos para el Dortmund en su victoria en Dinamarca.

La tercera fecha de la fase de grupos proseguirá este miércoles con los restantes nueve encuentros entre los que resalta el choque de campeones entre Real Madrid-Juventus. También jugarán a las 13.45 Athletic Bilbao-Qarabağ y Galatasaray-Bodø/Glimt y a partir de las 16, Mónaco-Tottenham Hotspur, Atalanta-Slavia Praga, Chelsea-Ajax, Eintracht Frankfurt-Liverpool, Bayern Munich-Brujas y Sporting de Lisboa-Olympique de Marsella.