La anunciada “lluvia de dólares” en inversión extranjera directa (IED) en Argentina no llegó. Según el Banco Central (BCRA), en el primer trimestre de 2025 ingresaron sólo 611 millones de dólares netos, el segundo registro más bajo desde el segundo trimestre de 2020, que fue afectado por la pandemia.

El Instituto Argentina Grande (IAG) reporta una caída del 86% respecto al primer trimestre de 2023 y del 90% frente al mismo período de 2024. Comparado con el mínimo histórico de 90 millones de dólares del cuarto trimestre de 2024, no hay mejora significativa. Lejos del boom inversor prometido, la IED colapsó, reflejando un entorno poco atractivo para capitales foráneos.

La distribución sectorial agrava el diagnóstico. La industria manufacturera registró una desinversión neta (-146% interanual respecto a 2023, según IAG basado en BCRA), con empresas extranjeras retirando más capital del invertido.

El sector de información y comunicaciones sufrió una salida neta significativa, impulsada por la venta de activos de Telefónica Argentina SA. Solo energía (hidrocarburos como Vaca Muerta) y minería (litio, cobre, oro) atrajeron flujos relevantes, concentrando la escasa IED.

Estos sectores, intensivos en capital y tecnología importada, generan pocos encadenamientos locales, limitando su impacto en empleo y valor agregado doméstico, según un informe de FLACSO sobre el litio. La falta de inversión en manufacturas complejas o economía del conocimiento refuerza un modelo de “enclaves” extractivos.

Los flujos de IED reflejan cierres de empresas: “fusiones y adquisiciones” marcó un récord negativo de -1.182 millones de dólares, incluyendo la venta de Telefónica. La reinversión de utilidades cayó un 20% frente al primer trimestre de 2023 y un 37% respecto al mismo período de 2024, afectada por el “cepo” cambiario.

El RIGI

El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), lanzado en 2024 con exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias por 30 años, no revirtió la tendencia. Según el Observatorio del RIGI (UNSAM), se aprobaron siete proyectos por 13.067 millones de dólares, y hay 19 proyectos presentados en total (30.760 millones de dólares): 10 mineros (5 de litio, 3 de cobre, 2 de oro), 3 de energías renovables (2 eólicos, 1 fotovoltaico), 3 de infraestructura hidrocarburífera, 1 siderúrgico, 1 de biocombustibles y 1 portuario. Sin embargo, la mayoría son anuncios de empresas como YPF o proyectos en etapas iniciales, sin desembolsos efectivos, reflejando cautela inversora

Mientras la IED en América Latina creció un 7% en 2024 (CEPAL), impulsada por la recuperación postpandemia y el atractivo de Brasil (automotriz, electromovilidad), México, Colombia y Chile, en Argentina cayó un 53%.

En 2025, la tendencia regional se mantiene, con Brasil captando 70.000 millones de dólares en 2024, según CEPAL, mientras Argentina pierde relevancia. La falta de confianza inversora, señala CEPAL, se debe a la inestabilidad macroeconómica y la incertidumbre política.

China apuesta en Brasil

En 2025, las inversiones chinas en vehículos eléctricos (EVs) en Brasil han marcado un hito técnico y económico, consolidando al país como el segundo mayor destino global de capital chino, con un flujo de 2,2 mil millones de dólares, impulsado por la guerra tarifaria con EE.UU. y la demanda regional de movilidad sostenible.

Empresas como BYD lideran esta ofensiva, con una inversión de aproximadamente mil millones en su planta de Camaçari (Bahía), donde ya ensamblan modelos como el Dolphin Mini, proyectando una producción inicial de 50.000 unidades en 2025, incorporando baterías de litio-ferrofosfato (LFP) de alta densidad energética (hasta 150 Wh/kg) y sistemas de gestión térmica avanzados que optimizan la eficiencia en climas tropicales, reduciendo el consumo en un 15% comparado con tecnologías convencionales.

GAC Motor, por su parte, compromete 1,06 mil millones entre 2024 y 2028 para liderar la movilidad eléctrica, enfocándose en plataformas modulares como la GEP 3.0 que integran motores síncronos de imanes permanentes con eficiencias superiores al 95% y sistemas de carga ultra-rápida (hasta 480 kW), fomentando la transferencia tecnológica local y elevando la participación china al 89% de las ventas de EVs en Brasil durante el primer semestre de 2024, extendiéndose a 2025 con un crecimiento proyectado del 64% en fusiones y adquisiciones valoradas en 1,7 mil millones de dólares en la primera mitad del año.

Inversión local

La inversión local en la Argentina también se desplomó. La inversión pública en obra e infraestructura cayó un 82% en términos reales entre enero y julio de 2025 respecto a 2023 (IAG), paralizando proyectos de rutas, viviendas y escuelas. Menos de la mitad de las rutas nacionales están en buen estado (IAG).

La inversión bruta fija (pública y privada) permanece estancada, sin crecimiento genuino (INDEC). Desde el cambio de gestión, cerraron 15.564 empresas (SRT, Ministerio de Capital Humano), impactando negativamente el empleo industrial y de servicios. La incertidumbre frena la inversión privada doméstica, agravando la anemia inversora

La concentración de la IED en minería e hidrocarburos (dos tercios del stock, según BCRA) refuerza un modelo de enclaves con escaso derrame económico. Sin exigencias de contenido local o transferencia tecnológica, estos sectores exportan commodities con bajo aporte al desarrollo, como es el caso del litio, según FLACSO.

La falta de diversificación hacia industrias de mayor complejidad o economía del conocimiento limita la generación de empleo y cadenas de valor locales. En 2025, la ausencia de nuevos proyectos en sectores estratégicos perpetúa esta dinámica

El colapso de la IED responde a un entorno macroeconómico inestable, con inflación inercial persistente, escasa certidumbre cambiaria, tasas de interés súper elevadas y recesión del consumo. Los incentivos del RIGI no compensan la falta de infraestructura adecuada, crédito accesible o consensos políticos.

La región avanza, pero Argentina requiere reconstruir condiciones estructurales, como estabilidad macro, políticas de desarrollo industrial y mercado interno dinámico, para atraer inversiones sostenibles y revertir el estancamiento económico.

*Investigadores del Instituto Argentina Grande (IAG)

