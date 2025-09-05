Cines
AMORES COMPARTIDOS
Con Dakota Johnson, Adria Arjona. Dir: Michael Angelo Covino. SAM 13 años c/Res
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.15* h (*vie y mar, subtitulada)
Nuevo Monumental. Sub: 18.20 h
Showcase. 12.10*, 14.35 h; Sub: 19.40 h (*solo sáb y dom)
ANTES DE NÓS
Con Xóan Fórneas, Cris Iglesias. Dir: Ángeles Huerta. SAM 18 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Showcase. Cas: 14.00 h
EL AMO DEL JARDÍN
Con Yasuo Inomata, Techan Hirose. Dir: Fernando Krapp. ATP
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 16.45, 19.30**, 22.30** h; 2D Cas: 14.00*, 15.15*, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 21.30, 22.00, 22.50 h; Sub: 20.00***, 22.20 h (*solo sáb y dom) (**consultar condiciones de ingreso por efectos 4D E-Motion) (***excepto sáb, dom y lun)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 14.00*, 16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00 h; DBOX.2D Sub: 20.00 h; 2D Cas: 14.00*, 15.30, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 22.00, 23.00 h; 2D Sub: 20.00, 21.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 19.45, 22.30 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 19.30, 22.00 h; 2D.4D Sub: 19.10, 22.15 h
Nuevo Monumental. Cas 15.10, 16.00, 17.45, 18.45, 20.40, 21.40 h
Showcase. Cas: 12.55*, 14.00, 15.50, 16.30, 18.25, 18.45, 19.25, 21.20, 21.40, 22.20 h; Sub: 13.15*, 13.40, 16.10, 16.50, 19.05, 19.45, 22.00, 22.40 h
EL FALSO ESCULTOR
Terror. Comedia. Dir: Roger Corman. SAM 18 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. 2D.4D Cas: 19.00, 22.10 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 15.15*, 17.40, 18.40, 21.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 14.20*, 15.15, 16.40, 17.40, 19.10, 20.15, 21.30, 22.40, 22.30 h (**solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 14.10, 15.00, 16.30, 17.20, 18.40, 19.40, 21.00, 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 19.45, 20.30, 22.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 12.40*, 13.20*, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.55, 17.15, 17.35, 17.55, 19.15, 19.35, 19.55, 20.15,21.35, 21.55, 22.15, 22.35 h
HOT MILK
Con Emma Mackey, Fiona Shaw. Dir: Rebecca Lenkiewicz. SAM 13 años
Cine Lumière. Mañana, 20.00 h
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Las Tipas. 2D.4D Cas: 14.00 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Hoyts. Cas: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. Cas: 16.40, 19.30; Sub: 22.25 h
LA MUJER DE LA FILA
Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 17.15*, 19.45* h (*excepto sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 19.20, 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.30, 22.00 h
Showcase. Cas: 17.05, 22.05 h
LA VIAJERA
Con Isabelle Huppert, Lee Hye-Young. Dir: Hong Sang-Soo. ATP
Cine El Cairo. Mañana, 22.30 h; dom, 20.30 h
LA VIDA DE CHUCK
Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.40 h
LO QUE NOS QUEDA POR CONTAR
Con Mirta Busnelli, Julián Calvino. Dir: Fernando Rubio. SAM 13 años
Cine El Cairo. Mañana, 20.30 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Cinépolis. Cas: 19.45 h
Las Tipas: 3D Cas: 22.20; 3D+4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.45 h
Showcase. Cas: 14.05, 16.35, 21.45 h
LOS ROSES
Con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch. Dir: Jay Roach. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Showcase. Sub: 19.20 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cinépolis. Cas: 17.15 h
Hoyts. Cas: 17.30 h
Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 12.35*, 15.05, 17.30 h (*solo sáb y dom)
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10 h. Sáb y dom: 14.40 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.20 h
Showcase. Cas: 13.00*, 14.10, 16.15 h (*solo sáb y dom)
NAUFRAGIOS
Comedia dramática. Dir: Vanina Spataro. SAM 13 años c/Res
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Cines del Centro. Cas: 14.50 h
Hoyts. Cas: 20.00 h
Las Tipas. Cas: 15.20, 17.40, 20.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h
Showcase. Cas: 14.15, 16.45, 19.10, 20.00, 21.50 h; Sub: 22.30 h
TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA
Animación. Dir: Filip Pošivač. ATP
Cine Lumière. Mañana, 18.00 h
TRES AMIGAS
Con India Hair, Camille Cottin, Sara Forestier. DIr: Emmanuel Mouret. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy y dom, 22.30; mañana, 18.00 h
Música
ASTENGO
Mitre 754
Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
The Kavanaghs, presenta "Back to the 90´s". Dom, a las 20.30 h
Noche de guitarras. Charly Samamé, Marcelo Stenta y Nicolas "Cuqui" Polichiso. Junto a cantantes invitados. Mar, a las 21 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).
BROADWAY
San Lorenzo 1223
The Beats. Jue 11 de sept, a las 21 h
Sobredosis de Soda. Vie 12 de sept, a las 21 h
Marcela Morelo. Sáb 13 de sept, a las 21.30 h
Juan Rodó, en concierto. El fantasma de la ópera. Vie 19 de sept, a las 21 h; sáb 20, a las 21.30 h; dom 21, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Doctor Chinaski y los Bardos presentan ¿Por qué Charly García es el diablo? Hoy, a las 21 h
Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras. Canta Gise Stival. Mañana, a las 21 h
DISTRITO 7
Av Ovidio Lagos 790
Femi. Mañana, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Jorge Rojas. Hoy, a las 21 h
Dyango. Mañana, a las 20.30 h
Giménez López-Di Renzo-Ruggieri. Presentan disco de jazz. Mié 10 de sept, 20
Il Divo. Sáb 13 de sept, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Cinegraf. Sáb 13 de sept, 21 h
Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea. Vie 26 de sept, 21 h
LATE
Córdoba 954 (Pasaje Pan)
Ex empleados de la Nasa. Funk house. Sofía Pasquinellim Ani Bookx y Colomarino. Sáb 13 de sept, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Clara Gallardo. La flautista malagueña presenta la música de su proyecto Wamla, junto al guitarrista brasileño Mauricio Caruso. Mié 10 de sept, a las 20 h
Back to Soul. Homenaje a Amy Winehouse. La cantante rosarina, Celeste Aragón junto a 7 músicos en escena. Sáb 13 de sept, a las 21 h
Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.
Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)
Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)
Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21h
METROPOLITANO
Junín 501
Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h
MÍSTICA.QTP
Riccheri 340
El cumbión del río. La banda santafesina presenta un recital inmersivo donde propone vivir su proyecto musical de cerca. Mañana, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Come From Away. Hoy, a las 20.30 h
Teatro Negro de Praga. Un mundo de sobras y luces. Sáb 4 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Autora: Yasmina Reza. Hoy, a las 21 h.
La Jenny. Presenta ¿Dónde está Juan Carlos? Mañana, a las 20.30 h; dom, a las 19.30 h
La conversación infinita. Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina. Dom 14 de sept, a las 20.30 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Cuando Frank conoció a Carlitos. Según cuenta la leyenda, en 1934 Gardel estaba actuando en la NBC de New York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al «gran barítono rioplatense», que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años. Dir: Natalia del Castillo. Dom 21 de sept, a las 20 h
EMPLEADOS DE COMERCIO
Corrientes 450
Aurora, la maestra que olvidó su mundo. Una maestra desarrolla contenidos que van desde la comunicación animal hasta los modos y tiempos verbales, en una clase que por momentos parece un campo de batalla… o al menos de sorpresas. Hoy, a las 20 h
El desalojo. “La comunitaria” y una versión contemporánea de la obra de Florencio Sánchez. Una mujer y sus hijos son desalojados al no poder afrontar el alquiler. Un entorno tragicómico y la indiferencia de la sociedad cobran vida en el patio de la vecindad. Sáb 13 de sept, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h
LA COMEDIA
Mitre 958
La vis cómica. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Ayres virreinal embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Dramaturgia y dir: Mauricio Kartun. Jue 11 de sept, a las 20 h
Sex, la obra. Una obra de texto sobre el universo del goce. Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera. Dir: José María Muscari. Dom 14, a las 20.30 h
Hilda Fest Vol. 2. Un homenaje docente conducido por la Maestra Hilda. Música, sketchs de humor y sorteos. Con Carla Laneri y dirección de Cristian Albornoz y Gabriel Paez. Dom 21 de sept, a las 20 h
Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h
LA ESCALERA
9 de Julio 324
He nacido para verte sonreír. Una unión vital. El deseo de reír. La última espera. La memoria que golpea y vuelve, que insiste. Dir: Jesica Blanco. Hoy y vie 12 de sept, a las 21 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l’ América. Dir: Rody Bertol. Los vie de sept, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Demasiado. Unipersonal de Pablo Molinari. Un show de stand up para quienes sienten que todo hoy está un poco pasado de rosca. Vie 12 de sept, a las 21 h (Teatro)
MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h