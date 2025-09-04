La Justicia federal suspendió la norma del Gobierno que habilitaba el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, mediante una medida cautelar que rige por un mes, por lo que se restituye la barrera sanitaria. La decisión fue dispuesta por el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien decidió dar lugar al reclamo de la Asociación Rural de esa provincia, para dejar en pausa los alcances de la Resolución 460/2025 dictada por Senasa. Borruto consideró que la norma impugnada carece de fundamentación suficiente y podría afectar el estatus sanitario diferencial de la región, con riesgos económicos, sociales y ambientales graves. La Asociación Rural fueguina planteó que la medida pone en peligro décadas de trabajo público-privado y la apertura de mercados internacionales.
