La cantante y actriz Lali Espósito fue confirmada como miembro del jurado oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que este año se celebrará del 19 al 27 de septiembre. Tres películas argentinas participan en esta edición de la competencia: Las Corrientes, de Milagros Mumenthaler; 27 noches, Daniel Hendler; y Belén, de Dolores Fonzi.

El jurado de la Sección Oficial de la 73ª edición festival internacional estará presidido por el cineasta español Juan Antonio Bayona (Lo imposible, Un monstruo viene a verme, La sociedad de la nieve).

Además de la cantante de 33 años, el jurado está integrado por las realizadoras Laura Carreira (premiada con la Concha de Plata a la mejor dirección por On Falling) y Gia Coppola (reconocida con el Premio Especial del Jurado por The Last Showgirl). Se completa la selección con la actriz Zhou Dongyu (protagonista de Amor bajo el espino blanco de Zhang Yimou); el actor británico Mark Strong (conocido por sus papeles en The Imitation Game, El topo, 1917, Tár o la saga Kingsman); y la francesa Anne-Dominique Toussaint, (productora de varias películas dirigidas por Louis Garrel).

Juan Antonio Bayona presidirá el jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Imagen: redes sociales.





Aunque en los últimos años se avocó más a su costado musical, Lali es una actriz con años de trayectoria. Famosa por ser la estrella de las telenovelas juveniles más exitosas del país, viene de protagonizar recientemente las series El fin del amor y Sky Rojo. También protagonizó Acusada (seleccionada en el Festival de Venecia).

El respaldo de Lali a Cristina Kirchner

En una entrevista con Billboard Argentina, Lali Espósito habló del posteo con la frase "Qué peligroso. Qué triste" que realizó cuando Javier Milei ganó las elecciones presidenciales, y se refirió al instante en que se enteró de la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner y su decisión de expresarse en redes sociales.

"Ese momento en particular tenía que ver con que la Justicia puede considerar que una dirigente, sea Cristina o cualquiera, tiene que ir en cana. Pero creo que por la manera en la que se dio todo, las cosas que se dijeron y lo que se esperaba a nivel morbo, me parecía peligroso y triste, con el dirigente que fuera", recordó.

Lali también reflexionó sobre la actitud del Gobierno: "Me parecía peligroso el encare de la situación y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un dirigente opositor".

Desde su silla en La Voz Argentina, su llegada alcanza a cada punto del país y no pierde oportunidad para deslizar alguna indirecta. El otro día fue viral el momento en que le pidió a sus compañeros "que voten bien", al momento de tomar decisiones sobre sus respectivos equipos.

El regreso a Vélez

Después de dos estadios agotados en mayo, la historia se repite y tiene dos noches con todo vendido para este sábado 6 y domingo 7 de septiembre.

Además, su último álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama se mantiene como uno de los discos más escuchados y la gira presentación ya tiene shows confirmados en Europa.

En la previa de los recitales, al igual que en los conciertos de mitad de año, se recibirán alimentos no perecederos para aportar a la campaña "Ningún pibe con hambre" en los ingresos del estadio.